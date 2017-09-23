Лексус рассказал о розыгрыше спецпредставителя США по Украине

Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, сообщил, что запись разговора со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером будет опубликована в ближайшее время.
В интервью RT Лексус опроверг сообщение СНБО Украины о том, что был разоблачен во время разговора с представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. По словам пранкера, накануне он час общался с Волкером, и тот рассказал «много интересных вещей», касающихся отношений Украины, России и минских соглашений.
Лексус отметил, что СНБО в своем заявлении решила сыграть на опережение.
Лексус: «Там час разговора, где человек обсуждает все стратегические вопросы относительно того, как США будут смотреть на Россию, Донбасс — все это там есть. Но заявление о том, что не получилось, звучит абсурдно. Человек общался с нами час и выдал очень много интересных вещей, которые впоследствии станут интернет-мемами».
Ранее службе безопасности Украины заявили, что неизвестный пранкер от имени секретаря СНБО Александра Турчинова пытался связаться со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом. В украинском ведомстве отметили, что пранкеры устраивают подобные «провокации», чтобы «дезавуировать успехи украинской власти на международной арене».
Лексус отметил, что СНБО в своем заявлении решила сыграть на опережение.
Лексус: «Там час разговора, где человек обсуждает все стратегические вопросы относительно того, как США будут смотреть на Россию, Донбасс — все это там есть. Но заявление о том, что не получилось, звучит абсурдно. Человек общался с нами час и выдал очень много интересных вещей, которые впоследствии станут интернет-мемами».
Ранее службе безопасности Украины заявили, что неизвестный пранкер от имени секретаря СНБО Александра Турчинова пытался связаться со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом. В украинском ведомстве отметили, что пранкеры устраивают подобные «провокации», чтобы «дезавуировать успехи украинской власти на международной арене».
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