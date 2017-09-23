Последние аплодисменты: Зураба Соткилаву похоронили в Тбилиси

В грузинской столице в последний путь проводили народного артиста СССР Зураба Соткилаву. Выдающегося оперного певца похоронили на Сабурталинском кладбище в Тбилиси.
Проститься с артистом пришли представители грузинской общественности, деятели культуры, политики и простые граждане. Церемония прощания состоялась в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили, где Соткилава начинал свой творческий путь. Гроб с телом выносили из здания под аплодисменты, передает «Интерфакс».
Знаменитый тенор скончался 18 сентября в Москве, позже его тело было доставлено в Грузию. В день кончины певца генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что Соткилава хотел быть похороненным именно в Грузии.
Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми, играл в футбол в составе тбилисского «Динамо», в 1965 году окончил консерваторию в грузинской столице, в 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве, исполнив партию Хозе в опере «Кармен», а уже в следующем году певец вошел в оперную труппу театра.
Знаменитый тенор скончался 18 сентября в Москве, позже его тело было доставлено в Грузию. В день кончины певца генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что Соткилава хотел быть похороненным именно в Грузии.
Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми, играл в футбол в составе тбилисского «Динамо», в 1965 году окончил консерваторию в грузинской столице, в 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве, исполнив партию Хозе в опере «Кармен», а уже в следующем году певец вошел в оперную труппу театра.
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