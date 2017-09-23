Пранкер пытался разыграть спецпредставителя Госдепа от имени Турчинова

Пранкер попытался выдать себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова и разыграть спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.
Однако розыгрыш не удался. Как заявили в СНБО, звонивший пранкер «был уличен американским дипломатом».
Имя или псевдоним звонившего в СНБО называть не стали.
Отметим, что ранее розыгрыши с участием украинских и американских политиков не раз устраивали Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Их жертвами, в частности, становились экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, член конгресса США Максин Уотерс, министр энергетики США Рик Пэрри и президент Украины Пётр Порошенко.
Имя или псевдоним звонившего в СНБО называть не стали.
Отметим, что ранее розыгрыши с участием украинских и американских политиков не раз устраивали Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Их жертвами, в частности, становились экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, член конгресса США Максин Уотерс, министр энергетики США Рик Пэрри и президент Украины Пётр Порошенко.
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