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    Пранкер пытался разыграть спецпредставителя Госдепа от имени Турчинова

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    Пранкер пытался разыграть спецпредставителя Госдепа от имени Турчинова

    Пранкер пытался разыграть спецпредставителя Госдепа от имени Турчинова

    Пранкер попытался выдать себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова и разыграть спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

    Однако розыгрыш не удался. Как заявили в СНБО, звонивший пранкер «был уличен американским дипломатом».

    Имя или псевдоним звонившего в СНБО называть не стали.

    Отметим, что ранее розыгрыши с участием украинских и американских политиков не раз устраивали Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Их жертвами, в частности, становились экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, член конгресса США Максин Уотерс, министр энергетики США Рик Пэрри и президент Украины Пётр Порошенко.

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