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    В Швеции задержали капитана и штурмана из РФ за управление судном в пьяном виде

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    В Швеции задержали капитана и штурмана из РФ за управление судном в пьяном виде

    В Швеции задержали капитана и штурмана из РФ за управление судном в пьяном виде

    В Швеции задержали капитана и штурмана, которые управляли грузовым судном будучи в нетрезвом состоянии и посадили его на мель. По предварительным данным, задержанные — граждане России.

    По даннымТАСС, 80-метровое грузовое судно с дизельным топливом село на мель к югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье Швеции. Судно направлялось из Висбю, с острова Готланд, в Оскарсхамн под флагом Фарерских островов.

    В шведской полиции сообщили, что ЧП могло случиться из-за того, что капитан и штурман управляли судном в нетрезвом состоянии. Сейчас мужчины задержаны. В ведомстве отвечают, что оба являются гражданами России.

    Пресс-служба шведской полиции: «Согласно поступившему заявлению, двое задержанных, одному из которых 35 лет, а другому — 50, являются гражданами России. Помимо управления судном в нетрезвом состоянии, старшему из них вменяется в вину грубая неосторожность».

    Между тем в Службе береговой охраны заявили, что в топливных баках севшего на мель корабля находится 44 тысячи литров дизтоплива. В настоящий момент сотрудники службы принимают меры, чтобы не допустить попадания топлива в море.

    В ведомстве считают, что снятие судна с мели и его буксировка в порт может занять несколько дней.

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