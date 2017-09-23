В Швеции задержали капитана и штурмана из РФ за управление судном в пьяном виде

В Швеции задержали капитана и штурмана, которые управляли грузовым судном будучи в нетрезвом состоянии и посадили его на мель. По предварительным данным, задержанные — граждане России.
По даннымТАСС, 80-метровое грузовое судно с дизельным топливом село на мель к югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье Швеции. Судно направлялось из Висбю, с острова Готланд, в Оскарсхамн под флагом Фарерских островов.
В шведской полиции сообщили, что ЧП могло случиться из-за того, что капитан и штурман управляли судном в нетрезвом состоянии. Сейчас мужчины задержаны. В ведомстве отвечают, что оба являются гражданами России.
Пресс-служба шведской полиции: «Согласно поступившему заявлению, двое задержанных, одному из которых 35 лет, а другому — 50, являются гражданами России. Помимо управления судном в нетрезвом состоянии, старшему из них вменяется в вину грубая неосторожность».
Между тем в Службе береговой охраны заявили, что в топливных баках севшего на мель корабля находится 44 тысячи литров дизтоплива. В настоящий момент сотрудники службы принимают меры, чтобы не допустить попадания топлива в море.
В ведомстве считают, что снятие судна с мели и его буксировка в порт может занять несколько дней.
В шведской полиции сообщили, что ЧП могло случиться из-за того, что капитан и штурман управляли судном в нетрезвом состоянии. Сейчас мужчины задержаны. В ведомстве отвечают, что оба являются гражданами России.
Пресс-служба шведской полиции: «Согласно поступившему заявлению, двое задержанных, одному из которых 35 лет, а другому — 50, являются гражданами России. Помимо управления судном в нетрезвом состоянии, старшему из них вменяется в вину грубая неосторожность».
Между тем в Службе береговой охраны заявили, что в топливных баках севшего на мель корабля находится 44 тысячи литров дизтоплива. В настоящий момент сотрудники службы принимают меры, чтобы не допустить попадания топлива в море.
В ведомстве считают, что снятие судна с мели и его буксировка в порт может занять несколько дней.
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