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    Бесплатно возивший малоимущих водитель маршрутки получил награду в студии НТВ

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    Бесплатно возивший малоимущих водитель маршрутки получил награду в студии НТВ

    Бесплатно возивший малоимущих водитель маршрутки получил награду в студии НТВ

    Бесплатно возивший малоимущих водитель маршрутки получил награду в студии НТВ

    Водитель маршрутки Вадим Остапов, который бесплатно возит в Омск малоимущих жителей и пенсионеров из соседних деревень, пришел в студию «Центрального телевидения».

    Возить людей бесплатно Остапов решил после отмены муниципальных маршрутов. Его «Газель» для многих стала единственным способом добраться до города.

    Но его поступок разозлил конкурентов. Они принялись угрожать испортить Остапову машину, если он и дальше будет бесплатно развозить людей. Кроме того, доброта довела водителя до суда, который оштрафовал автомобилиста на 50 тысяч рублей.

    Подробнее об истории Вадима Остапова и о том, как водитель собирается выплатить штраф — в программе «Центральное телевидение», которая выйдет сегодня на НТВ в 19:00 мск.

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