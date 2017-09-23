Движение поездов в петербургском метро остановлено из-за падения пассажира

На Правобережной линии петербургского метро произошел сбой.
Причиной сбоя стало падение пассажира на рельсы. Инцидент произошел на станции «Ладожская».
Из-за происшествия напряжение на линии было снято, движение от «Улицы Дыбенко» до «Новочеркасской» остановлено, сообщает «Фонтанка».
Пострадавшего пассажира извлекли из-под состава и передали врачам скорой.
Из-за происшествия напряжение на линии было снято, движение от «Улицы Дыбенко» до «Новочеркасской» остановлено, сообщает «Фонтанка».
Пострадавшего пассажира извлекли из-под состава и передали врачам скорой.
Комментарии