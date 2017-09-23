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    Движение поездов в петербургском метро остановлено из-за падения пассажира

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    Движение поездов в петербургском метро остановлено из-за падения пассажира

    Движение поездов в петербургском метро остановлено <nobr>из-за</nobr> падения пассажира

    На Правобережной линии петербургского метро произошел сбой.

    Причиной сбоя стало падение пассажира на рельсы. Инцидент произошел на станции «Ладожская».

    Из-за происшествия напряжение на линии было снято, движение от «Улицы Дыбенко» до «Новочеркасской» остановлено, сообщает «Фонтанка».

    Пострадавшего пассажира извлекли из-под состава и передали врачам скорой.

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