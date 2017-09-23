В Подмосковье ударили первые заморозки

Температура воздуха в столичном регионе ночью впервые опустилась ниже нуля.
Температура воздуха в Подмосковье впервые за эту осень опустилась ниже нуля. В разных районах области столбики термометров показывали от 0,7 до 6 градусов тепла.
В столице воздух минувшей ночью остыл до плюс 3,9 градусов.
По прогнозам, в выходные в регионе по-прежнему будут наблюдаться существенные температурные перепады: хорошая погода днем и сильное понижение температуры ночью, передает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
В столице воздух минувшей ночью остыл до плюс 3,9 градусов.
По прогнозам, в выходные в регионе по-прежнему будут наблюдаться существенные температурные перепады: хорошая погода днем и сильное понижение температуры ночью, передает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
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