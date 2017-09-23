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    В Подмосковье ударили первые заморозки

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    • Фото: Зотин Игорь / ТАСС
    В Подмосковье ударили первые заморозки

    В Подмосковье ударили первые заморозки

    В Подмосковье ударили первые заморозки
  • Фото: Зотин Игорь / ТАСС

    • Температура воздуха в столичном регионе ночью впервые опустилась ниже нуля.

    Температура воздуха в Подмосковье впервые за эту осень опустилась ниже нуля. В разных районах области столбики термометров показывали от 0,7 до 6 градусов тепла.

    В столице воздух минувшей ночью остыл до плюс 3,9 градусов.

    По прогнозам, в выходные в регионе по-прежнему будут наблюдаться существенные температурные перепады: хорошая погода днем и сильное понижение температуры ночью, передает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

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