Собчак назвала Навального популистом и лицемером

Телеведущая Ксения Собчак ответила Алексею Навальному, который посоветовал ей «не лезть в политику».

Ксения Собчак написала ответ Алексею Навальному, обвинив его в вождизме и боязни политической конкуренции. Телеведущая еще раз опровергла слухи о своем возможном выдвижении на президентские выборы в 2018 году.



Ранее Навальный, комментируя распространенные в СМИ слухи о «кремлевском ставленнике» Собчак, назвал телеведущую «либеральным посмешищем» и «карикатурным кандидатом», который придерживается «довольно людоедских взглядов на политику и экономику».



Ксения Собчак: «С чего вдруг мои право-либеральные взгляды в одну секунду для тебя стали „людоедскими“? И с чего ты взял,что я считаю,что наши граждане ни на что не способны кроме как пить? Где ты слышал от меня подобное? Что за популизм? Зачем присваивать мне идеи, которые я никогда не высказывала,или искажать смысл тех, которые разделяю?»



Навальный также намекнул телеведущей, что ее место — в шоубизнесе, а не в политике. Собчак назвала такие высказывания лицемерием. «Отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции, это неправильно, и это вождизм».