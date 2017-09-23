Посол США в РФ опроверг сообщения об отмене визовых программ для россиян

По словам Джона Теффта, посольство делает все, чтобы «как можно больше россиян посетили Америку».
США не планируют отменять визовые программы для россиян, несмотря на сокращение объема визовых услуг. Об этом в субботу заявил посол США в России Джон Теффт. Запись его выступления опубликована на странице дипломатического ведомства в Facebook.
Джон Теффт, посол США в РФ: «Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы в США. Определенно нет, все программы будут продолжены».
Теффт добавил, что сотрудники посольства стараются обработать как можно больше заявлений, так как США по-прежнему заинтересованы в популяризации въездного туризма.
Джон Теффт: «Как это ни парадоксально, иногда пресса освещает эту тему таким образом, что создается впечатление, будто наша цель — никого к себе не впускать. Дело обстоит совершенно противоположным образом».
С 1 сентября выдача американских неиммиграционных виз в России производится только в Москве. В посольстве США это решение объяснили техническими причинами: по словам дипведомства, с сокращением количества сотрудников посольство было вынуждено перестроить свою работу. В МИД РФ сочли приостановку выдачи виз в регионах политическим решением.
Джон Теффт, посол США в РФ: «Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы в США. Определенно нет, все программы будут продолжены».
Теффт добавил, что сотрудники посольства стараются обработать как можно больше заявлений, так как США по-прежнему заинтересованы в популяризации въездного туризма.
Джон Теффт: «Как это ни парадоксально, иногда пресса освещает эту тему таким образом, что создается впечатление, будто наша цель — никого к себе не впускать. Дело обстоит совершенно противоположным образом».
С 1 сентября выдача американских неиммиграционных виз в России производится только в Москве. В посольстве США это решение объяснили техническими причинами: по словам дипведомства, с сокращением количества сотрудников посольство было вынуждено перестроить свою работу. В МИД РФ сочли приостановку выдачи виз в регионах политическим решением.
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