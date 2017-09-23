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    Корабли России и Китая провели стрельбы в Тихом океане

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    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Корабли России и Китая провели стрельбы в Тихом океане

    Корабли России и Китая провели стрельбы в Тихом океане

    Корабли России и Китая провели стрельбы в Тихом океане
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Российские и китайские моряки провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе второго этапа международных учений «Морское взаимодействие-2017».

    По данным пресс-служба Тихоокеанского флота, в стрельбах участвовали тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС Китая в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», эсминца «Ши Цзячжуан» и сторожевого корабля «Да Цин».

    Экипажи судов поразили надводные мишени, которые имитировали корабли и летательные аппараты условного противника.

    Командование оценило боевые стрельбы на отлично, сообщает РИА Новости.

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    Российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие — 2017» начались 18 сентября. Маневры проходят в два этапа — на берегу и в море. Береговая фаза учений завершилась 21 сентября. Морская часть пройдет 22–26 сентября в акватории Японского и Охотского морей.

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