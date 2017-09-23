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    На Алтае пропавшего полицейского нашли мертвым в лесу

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    На Алтае пропавшего полицейского нашли мертвым в лесу

    На Алтае пропавшего полицейского нашли мертвым в лесу

    В Новоалтайске (Алтайский край) выясняют обстоятельства смерти участкового.

    23-летний сотрудник полиции пропал 21 сентября. А сегодня его тело было обнаружено в лесном массиве.

    Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, мертвого полицейского нашли рядом с участком его административного обслуживания.

    По факту смерти стража порядка возбуждено уголовное дело. Причина и обстоятельства гибели сотрудника выясняются.

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