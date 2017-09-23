На Алтае пропавшего полицейского нашли мертвым в лесу

В Новоалтайске (Алтайский край) выясняют обстоятельства смерти участкового.
23-летний сотрудник полиции пропал 21 сентября. А сегодня его тело было обнаружено в лесном массиве.
Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, мертвого полицейского нашли рядом с участком его административного обслуживания.
По факту смерти стража порядка возбуждено уголовное дело. Причина и обстоятельства гибели сотрудника выясняются.
Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, мертвого полицейского нашли рядом с участком его административного обслуживания.
По факту смерти стража порядка возбуждено уголовное дело. Причина и обстоятельства гибели сотрудника выясняются.
Комментарии