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    «Мисс Турция» лишена титула из-за скандального твита

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    «Мисс Турция» лишена титула <nobr>из-за</nobr> скандального твита

    «Мисс Турция» лишена титула из-за скандального твита

    «Мисс Турция» лишена титула <nobr>из-за</nobr> скандального твита
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Победительница конкурса красоты «Мисс Турция — 2017» Ытыр Эсен оказалась в центре скандала из-за сообщения в Twitter о госперевороте.

    В годовщину попытки государственного переворота девушка в своем Twitter заявила, что у нее началась менструация, а ее «кровь прибавилась к крови героев», погибших во время событий лета 2016 года.

    Всего через несколько часов после победы Эсен в конкурсе «Мисс Турция» глава оргкомитета Джан Сандыкчиоглу сообщил, что она лишена титула. Объясняя свое решение, он отметил, что организаторы конкурса «стремятся представить Турцию миру и внести свой вклад в ее имидж», сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Теперь на международном конкурсе «Мисс мира», который пройдет в Китае, Турцию будет представлять вице-мисс Аслы Сюмэн.

    Напомним, мятежники попытались осуществить военный переворот в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения.

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