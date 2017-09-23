«Мисс Турция» лишена титула из-за скандального твита

Победительница конкурса красоты «Мисс Турция — 2017» Ытыр Эсен оказалась в центре скандала
из-за сообщения в Twitter о госперевороте.
В годовщину попытки государственного переворота девушка в своем Twitter заявила, что у нее началась менструация, а ее «кровь прибавилась к крови героев», погибших во время событий лета 2016 года.
Всего через несколько часов после победы Эсен в конкурсе «Мисс Турция» глава оргкомитета Джан Сандыкчиоглу сообщил, что она лишена титула. Объясняя свое решение, он отметил, что организаторы конкурса «стремятся представить Турцию миру и внести свой вклад в ее имидж», сообщает сайт «Комсомольской правды».
Теперь на международном конкурсе «Мисс мира», который пройдет в Китае, Турцию будет представлять вице-мисс Аслы Сюмэн.
Напомним, мятежники попытались осуществить военный переворот в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения.
Всего через несколько часов после победы Эсен в конкурсе «Мисс Турция» глава оргкомитета Джан Сандыкчиоглу сообщил, что она лишена титула. Объясняя свое решение, он отметил, что организаторы конкурса «стремятся представить Турцию миру и внести свой вклад в ее имидж», сообщает сайт «Комсомольской правды».
Теперь на международном конкурсе «Мисс мира», который пройдет в Китае, Турцию будет представлять вице-мисс Аслы Сюмэн.
Напомним, мятежники попытались осуществить военный переворот в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения.
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