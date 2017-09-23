Сберечь или уничтожить: какие лекарства могут храниться в аптечках годами

Почему производители намеренно занижают сроки годности большинства популярных препаратов? И сколько денег можно сэкономить, если не выбрасывать вроде бы просроченные таблетки?

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Об этом не расскажут в аптеках, но оказывается с большинства препаратов можно смело отрывать корешки со сроками годности и использовать дальше: лекарства не потеряют эффективности ни через год, ни через пять. Но кто и зачем тогда придумал клеймить медикаменты этими разорительными цифрами и не попахивает ли тут фармацевтическим заговором? «НашПотребнНадзор» узнал очень болезненную для аптекарей правду.



Заявления Владимира Жириновского регулярно заставляют хвататься за таблетки слабонервных и гипертоников. Так случится и сейчас, ведь именно от лекарств избранник во имя здоровья советует всем избавиться. Мол, тоже дома был таблеточный склад, но он приучил себя после выздоровления ничего не хранить про запас.



Владимир Жириновский, депутат Государственной думы РФ: «Иногда много купил когда-то, прошел год, два, три. Смотришь — 2/3 уже вышел срок годности. И мы их уничтожаем — в ведро, мусоропровод. Ну, зачем рисковать нам всем, срок годности условно до 1 октября 17-го года. А сейчас сентябрь. Выкинь уже! Все уже, пошел последний месяц».



И ведь каждое слово Жириновского — как будто о москвичке Наталье Старостиной. Увесистая коробка едва умещается содержимое ее домашней аптечки. Некоторые препараты Наталья купила еще в прошлом веке, но возраст лекарств ее ничуть не смущает. Но так ли это на самом деле? Какие лекарства действительно все еще можно принимать, а какие давно было нужно выбросить?



Партийного босса и скромную электоральную единицу берется рассудить кандидат биологических наук терапевт с тридцатилетним стажем. Она внимательно вчитывается в каждую упаковку. Просрочка за просрочкой. Но вот что удивительно избавляться от таблеток врач не спешит. Срок годности активированного угля истек еще шесть лет назад, но терапевт возвращает его в аптечку. Несмотря на то, что производители пророчили ему всего два года жизни, он и сейчас и через 100 лет отлично выведет токсины из организма.



Людмила Лапа, терапевт, доктор биологических наук: «Если интоксикацию надо снять, ничего страшного не произойдет, какого бы года выпуска он ни был. С ним ничего не происходит, потому что это очень простой препарат и может пострадать только от действия влаги. Даже свет для него не играет никакой роли».



К препаратам-долгожителям, оказывается, относится и йод, срок годности которого официально не превышает трех лет. На самом деле, объясняет доктор, йод может храниться в аптечке лет 15. Затем он постепенно улетучится, а в пузырьке останется лишь бесполезный спиртовой раствор.



Вернула в аптечку врач и жаропонижающий порошок, срок годности которого истек четыре года назад. В его составе парацетамол, действующее вещество которого не изменится даже спустя три десятилетия. Услышать такое очень приятно в преддверие очередной осенней волны простуд. ПОдробнее — в материале программы «НашПотребНадзор».