Белое золото или смерть: сколько соли в день съедает современный человек

Почему в древние времена соль называли «белым золотом», а сейчас «белой смертью»? Так ли безопасен обычный перец и что лучше покупать — молотый или горошком? Как отличить качественную приправу от опасной подделки?
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Природный антидепрессант есть на кухне у каждого из нас: это пиперин, которого полно в черном перце. Может, поэтому эта пряность так популярна — каждый год население планеты съедает 400 тысяч тонн жгучей приправы, то есть примерно 133 железнодорожных состава. Но, ясен перец, и эта прорва покажется жалкой кучкой по сравнению с солью, которую человечество поглощает со скоростью 20 миллионов тонн в год. Но почему именно эта несладкая парочка, а не какой-нибудь шафран с куркумой? И чего же в соли перце больше — плюсов для здоровья или минусов? Что же это — черно-белая смерть или жизненно необходимая добавка?
О том, что соль может убить все живое, люди знали всегда. На слишком соленых почвах даже сорняки не растут. Но добывать соль тогда было сложновато, поэтому соль была редкостью. И поэтому соленой была еда только на лакшери пирушках. Но все изменилось, когда соль стали добывать в промышленных масштабах. Стоимость ее рухнула, и она прописалась в каждом рецепте.
Но черный балахон соль надела, когда в конце прошлого века промышленно делать стали саму еду. Все заводы и фабрики, пекари и колбасники стали нещадно подсыпать нам соль. Ведь она и дешевый консервант, и усилитель вкуса. И теперь при безопасной суточной норме в пять граммов в среднем мы съедаем по 22 грамма. Это восемь кило в год на брата. И это опасно.
Низами Гулиев, врач-кардиолог: «Если избыточное количество соли человеком употребляется, это приводит к повышению уровня циркулирующей крови, а это очень серьезная нагрузка на сердечно сосудистую систему, так как она вынуждена работать в более усиленном режиме. Кроме того, избыточное количество соли приводит к повышению нагрузки на выделительные органы. В частности, на почки».
Дело в том, что соль буквально высасывает воду из организма. Ведь одна молекула соли, попав в кровь, может как бы приковать к себе десять молекул воды. А в таком связанном состоянии вода уже не может участвовать в химических реакциях. А они очень нужны. И вот когда воды вдруг не хватает, клетки включают тревогу, мозг включает тумблер «жажда» и начинает сильно хотеться пить. Но это малая из неприятностей: сковавшие воду излишки соли организм пытается срочно удалить, почки работаю на износ, а загустевшая в результате обезвоживания кровь напрягает сердце.
Что будет, если мы откажемся от соли и перца? Стоит ли тратить 500 рублей на пачку соли ради безопасности? И что недобросовестные производители подсыпают в упаковку с молотым перцем. Ответы — в программе «РосПотребНадзор» на НТВ.
О том, что соль может убить все живое, люди знали всегда. На слишком соленых почвах даже сорняки не растут. Но добывать соль тогда было сложновато, поэтому соль была редкостью. И поэтому соленой была еда только на лакшери пирушках. Но все изменилось, когда соль стали добывать в промышленных масштабах. Стоимость ее рухнула, и она прописалась в каждом рецепте.
Но черный балахон соль надела, когда в конце прошлого века промышленно делать стали саму еду. Все заводы и фабрики, пекари и колбасники стали нещадно подсыпать нам соль. Ведь она и дешевый консервант, и усилитель вкуса. И теперь при безопасной суточной норме в пять граммов в среднем мы съедаем по 22 грамма. Это восемь кило в год на брата. И это опасно.
Низами Гулиев, врач-кардиолог: «Если избыточное количество соли человеком употребляется, это приводит к повышению уровня циркулирующей крови, а это очень серьезная нагрузка на сердечно сосудистую систему, так как она вынуждена работать в более усиленном режиме. Кроме того, избыточное количество соли приводит к повышению нагрузки на выделительные органы. В частности, на почки».
Дело в том, что соль буквально высасывает воду из организма. Ведь одна молекула соли, попав в кровь, может как бы приковать к себе десять молекул воды. А в таком связанном состоянии вода уже не может участвовать в химических реакциях. А они очень нужны. И вот когда воды вдруг не хватает, клетки включают тревогу, мозг включает тумблер «жажда» и начинает сильно хотеться пить. Но это малая из неприятностей: сковавшие воду излишки соли организм пытается срочно удалить, почки работаю на износ, а загустевшая в результате обезвоживания кровь напрягает сердце.
Что будет, если мы откажемся от соли и перца? Стоит ли тратить 500 рублей на пачку соли ради безопасности? И что недобросовестные производители подсыпают в упаковку с молотым перцем. Ответы — в программе «РосПотребНадзор» на НТВ.
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