На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

Один человек пострадал в результате взрыва на электростанции в городе Новомичуринске Рязанской области.
Взрыв угольно-воздушной смеси произошел в ночь на субботу на 1-м энергоблоке Рязанской ГРЭС. Как сообщили в Минэнерго, в результате инцидента пострадал один человек. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Из сообщения Минэнерго: «В соответствии с графиком энергоблок №1 Рязанской ГРЭС выводился в текущий ремонт, при отключении котла энергоблока в 00:28 по Москве в угольной мельнице котлотурбинного цеха произошел взрыв угольно-воздушной смеси с последующим тлением угольной пыли».
Тление было вскоре ликвидировано. На электростанции были также повреждены остекление и стеновые панели.
На работу ГРЭС инцидент не повлиял. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоблока, передает «Интерфакс».
Из сообщения Минэнерго: «В соответствии с графиком энергоблок №1 Рязанской ГРЭС выводился в текущий ремонт, при отключении котла энергоблока в 00:28 по Москве в угольной мельнице котлотурбинного цеха произошел взрыв угольно-воздушной смеси с последующим тлением угольной пыли».
Тление было вскоре ликвидировано. На электростанции были также повреждены остекление и стеновые панели.
На работу ГРЭС инцидент не повлиял. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоблока, передает «Интерфакс».
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