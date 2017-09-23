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    На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв. взрывы, электростанции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

    На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

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    • Фото: vk.com
    На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

    На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

    На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв
    • Фото: vk.com

      • Один человек пострадал в результате взрыва на электростанции в городе Новомичуринске Рязанской области.

      Взрыв угольно-воздушной смеси произошел в ночь на субботу на 1-м энергоблоке Рязанской ГРЭС. Как сообщили в Минэнерго, в результате инцидента пострадал один человек. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

      Из сообщения Минэнерго: «В соответствии с графиком энергоблок №1 Рязанской ГРЭС выводился в текущий ремонт, при отключении котла энергоблока в 00:28 по Москве в угольной мельнице котлотурбинного цеха произошел взрыв угольно-воздушной смеси с последующим тлением угольной пыли».

      Тление было вскоре ликвидировано. На электростанции были также повреждены остекление и стеновые панели.

      На работу ГРЭС инцидент не повлиял. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоблока, передает «Интерфакс».

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