Приморские школьницы избили сверстницу на крыше

Приморские правоохранители заинтересовались видео с издевательствами над школьницей.
ЧП случилось на крыше одной из школ в Лучегорске. Сверстница сначала таскала девочку за волосы, а потом нанесла ей несколько ударов по лицу.
При этом все происходящее снималось на видео, которое позднее попало в социальные сети.
Как сообщает PrimaMedia, родители пострадавшей девочки обратились в полицию. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
При этом все происходящее снималось на видео, которое позднее попало в социальные сети.
Как сообщает PrimaMedia, родители пострадавшей девочки обратились в полицию. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Комментарии