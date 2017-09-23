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    Приморские школьницы избили сверстницу на крыше. Приморье, дети и подростки, драки и избиения, издевательства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПриморские школьницы избили сверстницу на крыше

    Приморские школьницы избили сверстницу на крыше

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    Приморские школьницы избили сверстницу на крыше

    Приморские школьницы избили сверстницу на крыше

    Приморские школьницы избили сверстницу на крыше

      Приморские правоохранители заинтересовались видео с издевательствами над школьницей.

      ЧП случилось на крыше одной из школ в Лучегорске. Сверстница сначала таскала девочку за волосы, а потом нанесла ей несколько ударов по лицу.

      При этом все происходящее снималось на видео, которое позднее попало в социальные сети.

      Как сообщает PrimaMedia, родители пострадавшей девочки обратились в полицию. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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