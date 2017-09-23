Андрей Губин сделал тест на отцовство и сжег конверт с главным вопросом

Музыкант Андрей Губин в
90-е имел невероятную популярность, собирал стадионы и зарабатывал миллионы, оставался холостяком и на пике славы ушел с эстрады. Певец, у которого были миллионы поклонниц, уверял, что у него нет ни жены, ни детей. Внезапно появился парень, который называет себя сыном Андрея Губина. Самозванец он или внебрачный ребенок исполнителя?
Тайну отцовства поможет раскрыть тест ДНК, который провели прямо во время съемок программы «Секрет на миллион». Ведущей Лере Кудрявцевой музыкант откровенно рассказал о своих доходах в годы музыкальной карьеры, покупке 4-комнатной квартиры и нескольких автомобилях. Губин признался, что пришел на запись передачи в кофте за 2 тысячи рублей.
Андрей Губин, музыкант: «Я не работаю А человек когда не работает, он должен вести себя скромно».
Исполнитель вспомнил о своем детстве. По его словам, отец его не баловал, а гнобил, при этом неплохо зарабатывая на музыкальных способностях сына. Поведал Губин и о том, как забота о сестре легла на его плечи. В студии кумиру 90-х пришлось выслушать претензии бывших девушек и признаться во всех изменах.
Молодой человек по имени Максим, называющий себя внебрачным сыном Андрея Губина, как две капли воды похож на музыканта. О том, кто его биологический отец, Максиму рассказала мама, которая была одной из многочисленных поклонниц певца.
Сам Губин внимательно выслушал подробный рассказ о якобы имевшей место случайной связи и возможном наследнике, который занимается музыкой и со сцены поет хиты 90-х, прославившие его самого. Больше 8 лет Максим хранил молчание и не искал встреч с кумиром прошлых лет, которого считает своим отцом. Юноша сдал биоматериал для ДНК-теста, чтобы получить однозначный ответ на вопрос: является ли музыкант его биологическим родителем? Сам Губин ранее отказывался проводить такое исследование, но тут вдруг согласился. Результаты экспертизы Лера Кудрявцева озвучила в студии программы «Секрет на миллион».
Андрей Губин, музыкант: «Я не работаю А человек когда не работает, он должен вести себя скромно».
Исполнитель вспомнил о своем детстве. По его словам, отец его не баловал, а гнобил, при этом неплохо зарабатывая на музыкальных способностях сына. Поведал Губин и о том, как забота о сестре легла на его плечи. В студии кумиру 90-х пришлось выслушать претензии бывших девушек и признаться во всех изменах.
Молодой человек по имени Максим, называющий себя внебрачным сыном Андрея Губина, как две капли воды похож на музыканта. О том, кто его биологический отец, Максиму рассказала мама, которая была одной из многочисленных поклонниц певца.
Сам Губин внимательно выслушал подробный рассказ о якобы имевшей место случайной связи и возможном наследнике, который занимается музыкой и со сцены поет хиты 90-х, прославившие его самого. Больше 8 лет Максим хранил молчание и не искал встреч с кумиром прошлых лет, которого считает своим отцом. Юноша сдал биоматериал для ДНК-теста, чтобы получить однозначный ответ на вопрос: является ли музыкант его биологическим родителем? Сам Губин ранее отказывался проводить такое исследование, но тут вдруг согласился. Результаты экспертизы Лера Кудрявцева озвучила в студии программы «Секрет на миллион».
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