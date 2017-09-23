Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП под Калининградом

Задержан предполагаемый виновник крупного ДТП под Калининградом, в котором погибли семь человек и девять пострадали. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, предполагаемым виновником аварии оказался 34-летний житель Калининградской области. Управляя внедорожником, мужчина выбрал небезопасный скоростной режим и врезался в микроавтобус.
Сейчас задержанный находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц. По этой статье водителю грозит до семи лет лишения свободы.
Ирина Волк, официальный представитель МВД: «В Калининградской области cледователи полиции возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого семь человек погибли и девять получили ранения. Данные, полученные сотрудниками полиции на месте происшествия, позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим».
Расследование ДТП продолжается. Назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, к делу подключились следователи СУ СКР по Калининградской области. Они проводят доследственную проверку.
Следователи выяснили, что водитель микроавтобуса занимался частным извозом и на момент аварии перевозил не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. При этом отмечается, что часть сидений не была оборудована ремнями безопасности, к тому же сиденья были установлены не на заводе-изготовителе, передает РИА Новости.
Напомним, крупное ДТП произошло около 20:30 по Москве рядом с населенным пунктом Солдатово. Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mercedes. Погибли 7 человек, 9 пострадали. Все погибшие — пассажиры и водитель микроавтобуса. в ликвидации последствий ДТП были задействованы 103 человека и 31 единица техники. На месте работали начальник УМВД Игорь Илларионов. Для родственников пострадавших МЧС открыло телефон горячей линии.
Сейчас задержанный находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц. По этой статье водителю грозит до семи лет лишения свободы.
Ирина Волк, официальный представитель МВД: «В Калининградской области cледователи полиции возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого семь человек погибли и девять получили ранения. Данные, полученные сотрудниками полиции на месте происшествия, позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим».
Расследование ДТП продолжается. Назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, к делу подключились следователи СУ СКР по Калининградской области. Они проводят доследственную проверку.
Следователи выяснили, что водитель микроавтобуса занимался частным извозом и на момент аварии перевозил не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. При этом отмечается, что часть сидений не была оборудована ремнями безопасности, к тому же сиденья были установлены не на заводе-изготовителе, передает РИА Новости.
Напомним, крупное ДТП произошло около 20:30 по Москве рядом с населенным пунктом Солдатово. Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mercedes. Погибли 7 человек, 9 пострадали. Все погибшие — пассажиры и водитель микроавтобуса. в ликвидации последствий ДТП были задействованы 103 человека и 31 единица техники. На месте работали начальник УМВД Игорь Илларионов. Для родственников пострадавших МЧС открыло телефон горячей линии.
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