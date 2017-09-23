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    Иран провел испытания баллистической ракеты с дальностью полета 2 тыс. км. Иран, армии мира, военные испытания, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИран провел испытания баллистической ракеты с дальностью полета 2 тыс. км

    Иран провел испытания баллистической ракеты с дальностью полета 2 тыс. км

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    Иран провел испытания баллистической ракеты с дальностью полета 2 тыс. км

    Иран провел испытания баллистической ракеты с дальностью полета 2 тыс. км

    Иран провел испытания баллистической ракеты с дальностью полета 2 тыс. км

      Иранское телевидение сообщило об успешных испытаниях новой баллистической ракеты «Хорремшахр», способной нести нескольких боеголовок.

      Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией Голос Исламской республики Иран. О месте и времени проведения испытаний не сообщается. Англоязычный канал Press TV сообщил, что запуск прошел успешно.

      Ранее новую баллистическую ракету Ирана «Хорремшахр» представили на военном параде, который проходил в Тегеране. На смотры приехали президент страны Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии, сообщает РИА Новости.

      смотретьПрезидент Ирана пригрозил США «в часы» выйти из ядерного соглашения
      Президент Ирана пригрозил США «в часы» выйти из ядерного соглашения
      Напомним, что в июле 2015 года между Ираном и «шестеркой» стран-переговорщиков (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) было заключено ядерное соглашение. Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль, и в обмен на это Совбез ООН, США и Евросоюз отменили против этой страны санкции.

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