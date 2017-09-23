Иран провел испытания баллистической ракеты с дальностью полета 2 тыс. км

Иранское телевидение сообщило об успешных испытаниях новой баллистической ракеты «Хорремшахр», способной нести нескольких боеголовок.
Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией Голос Исламской республики Иран. О месте и времени проведения испытаний не сообщается. Англоязычный канал Press TV сообщил, что запуск прошел успешно.
Ранее новую баллистическую ракету Ирана «Хорремшахр» представили на военном параде, который проходил в Тегеране. На смотры приехали президент страны Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в июле 2015 года между Ираном и «шестеркой» стран-переговорщиков (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) было заключено ядерное соглашение. Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль, и в обмен на это Совбез ООН, США и Евросоюз отменили против этой страны санкции.
Ранее новую баллистическую ракету Ирана «Хорремшахр» представили на военном параде, который проходил в Тегеране. На смотры приехали президент страны Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в июле 2015 года между Ираном и «шестеркой» стран-переговорщиков (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) было заключено ядерное соглашение. Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль, и в обмен на это Совбез ООН, США и Евросоюз отменили против этой страны санкции.
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