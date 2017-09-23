Лучшие пищевые дуэты: какие продукты дружат между собой

Все знают, что соленые огурцы с молоком — это плохое сочетание. И арбуз с селедкой тоже не очень, во всяком случае на вкус. Но существуют некоторые комбинации продуктов, которые не слишком известны, зато рекомендованы наукой по чисто медицинским причинам.
Идеальные сочетания должны быть не только полезными, но и вкусными, иначе их не захочется применять.
Первый пищевой дуэт — мясо и фрукты. Всем известно, что лучший гарнир к мясу — это овощи. Но их можно заменить и на фрукты, в которых тоже много пищевых волокон, стимулирующих работу кишечника.
Второе сочетание — овощи и йогурт, который, как и остальные кисломолочные продукты, содержит полезные для нашего кишечника бактерии — пробиотики. А в растениях много пребиотиков — веществ, которыми эти бактерии питаются.
Полезно есть морковь с жирами. Чтобы успешно получать из этого овоща витамин А, требуется присутствие жиров. Можно приготовить морковно-имбирный суп со взбитыми сливками.
Каша с молоком является прекрасным сочетанием. В последнее время все поголовно варят кашу на воде. Диетологи советуют хотя бы иногда готовить ее на молоке. Дело в том, что для усвоения минералов нужна правильная комбинация. Крупы богаты магнием, фосфором и калием, а молоко добавит к ним кальций.
Морепродукты хорошо есть вместе с капустой, например, с хрустящей брокколи. Это растение — чемпион по содержанию глюкорафанина, предшественника сульфорафана, — вещества, которое активно борется с раковыми клетками. Это доказано многочисленными исследованиями. Подробнее о вкусной и здоровой пище смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Первый пищевой дуэт — мясо и фрукты. Всем известно, что лучший гарнир к мясу — это овощи. Но их можно заменить и на фрукты, в которых тоже много пищевых волокон, стимулирующих работу кишечника.
Второе сочетание — овощи и йогурт, который, как и остальные кисломолочные продукты, содержит полезные для нашего кишечника бактерии — пробиотики. А в растениях много пребиотиков — веществ, которыми эти бактерии питаются.
Полезно есть морковь с жирами. Чтобы успешно получать из этого овоща витамин А, требуется присутствие жиров. Можно приготовить морковно-имбирный суп со взбитыми сливками.
Каша с молоком является прекрасным сочетанием. В последнее время все поголовно варят кашу на воде. Диетологи советуют хотя бы иногда готовить ее на молоке. Дело в том, что для усвоения минералов нужна правильная комбинация. Крупы богаты магнием, фосфором и калием, а молоко добавит к ним кальций.
Морепродукты хорошо есть вместе с капустой, например, с хрустящей брокколи. Это растение — чемпион по содержанию глюкорафанина, предшественника сульфорафана, — вещества, которое активно борется с раковыми клетками. Это доказано многочисленными исследованиями. Подробнее о вкусной и здоровой пище смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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