Средство от прыщей и проблем с потенцией: правда и мифы о перепелиных яйцах

Бытует мнение, что перепелиные яйца полезно есть людям, страдающим болезнями желудка. Есть мнение, что они даже от онкологии помогают. Что об этом думает наука?
Крымчанка Алла пыталась лечить бесплодие, поедая натощак перепелиные яйца в сыром виде. Кто-то рассказывает, что после операции из-за проблем с желудочно-кишечным трактом совершенно ничего не мог есть, но благодаря перепелиным яйцам он стал себя хорошо чувствовать.
Энтузиазм у сторонников яйцелечения просто зашкаливает. «Заведем перепелов — и не надо докторов» — под этим лозунгом в Интернете можно найти кучу рецептов от язвы, туберкулеза, прыщей, болезней сердца, проблем со зрением и потенцией. Александр из Яхромы начитался Интернета и решил с помощью чудодейственных яиц поправить здоровье. Так в его птичьем хозяйстве появились перепелки.
Александр: «Их яйца полезны при болезнях желудка. Даже от рака некоторым помогают. И вообще для того чтобы оставаться молодым и здоровым, все время нужно употреблять перепелиные яйца, без них вообще никуда».
В самом ли деле это такой чудодейственный продукт? В России перепелок стали разводить лет 50 назад. Сейчас их яйца на пике моды. В Угличе находится фабрика, которая считается крупнейшей в Европе. На ее территории 4 цеха по 280 тысяч перепелок в каждом. Здесь производят 15 миллионов яиц ежемесячно.
По словам специалистов, перепелиные яйца действительно имеют некие преимущества по содержанию отдельных микроэлементов и витаминов. Это витамин А, витамины В1, В2. Есть мнение, что при употреблении перепелиных яиц невозможно заразиться сальмонеллезом. Доля правды здесь есть, так как перепелки вообще болеют реже, чем куры. Вирусам и бактериям не нравится более высокая температура тела маленьких птичек, которая достигает 42 градусов. Но риск все равно есть, так как сальмонелла погибает как минимум при 55 градусах.
Многие считают, что перепелиные яйца не вызывают аллергию, именно поэтому их часто дают детям. Специалисты в ответ лишь пожимают плечами. Подробнее несомненных достоинствах продуктов смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Энтузиазм у сторонников яйцелечения просто зашкаливает. «Заведем перепелов — и не надо докторов» — под этим лозунгом в Интернете можно найти кучу рецептов от язвы, туберкулеза, прыщей, болезней сердца, проблем со зрением и потенцией. Александр из Яхромы начитался Интернета и решил с помощью чудодейственных яиц поправить здоровье. Так в его птичьем хозяйстве появились перепелки.
Александр: «Их яйца полезны при болезнях желудка. Даже от рака некоторым помогают. И вообще для того чтобы оставаться молодым и здоровым, все время нужно употреблять перепелиные яйца, без них вообще никуда».
В самом ли деле это такой чудодейственный продукт? В России перепелок стали разводить лет 50 назад. Сейчас их яйца на пике моды. В Угличе находится фабрика, которая считается крупнейшей в Европе. На ее территории 4 цеха по 280 тысяч перепелок в каждом. Здесь производят 15 миллионов яиц ежемесячно.
По словам специалистов, перепелиные яйца действительно имеют некие преимущества по содержанию отдельных микроэлементов и витаминов. Это витамин А, витамины В1, В2. Есть мнение, что при употреблении перепелиных яиц невозможно заразиться сальмонеллезом. Доля правды здесь есть, так как перепелки вообще болеют реже, чем куры. Вирусам и бактериям не нравится более высокая температура тела маленьких птичек, которая достигает 42 градусов. Но риск все равно есть, так как сальмонелла погибает как минимум при 55 градусах.
Многие считают, что перепелиные яйца не вызывают аллергию, именно поэтому их часто дают детям. Специалисты в ответ лишь пожимают плечами. Подробнее несомненных достоинствах продуктов смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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