Конфеты с алкогольной начинкой наносят тройной удар по организму

Сладкоежкам неплохо было бы узнать, какой вид конфет диетологи называют самым вредным, кто из производителей злоупотребляет опасными трансжирами и действительно ли горький шоколад лучше молочного?
Даже если отбросить вкусовые споры, остается житейский вопрос: что мы едим с чаем, опасны конфеты или нет? Очевидно, что пользы от сладостей ждать не стоит, так как в них неимоверно много сахара, причем именно этот компонент, а вовсе не шоколад, зачастую стоит первым в списке ингредиентов.
Сахар — не единственная опасность. Обилие жиров приводит к тому, что на зубах очень долго
остается вязкая пленка, которая является питательной средой для бактерий, выделяющих молочную кислоту, а она разъедает нашу эмаль. Еще один удар по здоровью, наносимый конфетами (как, впрочем, и выпечкой), — это трансжиры. Их современная мировая наука считает одним из важных факторов риска развития сердечно-сосудистых болезней.
Программа «Еда живая и мертвая» при помощи лабораторной экспертизы выяснила, продукция каких производителей содержат больше всего опасных ингредиентов, и разобралась с типами конфет. Что хуже — карамельки или батончики? Диетолог Екатерина Белова составила свой антирейтинг и самыми вредными признала конфеты с алкогольной начинкой. По ее мнению, спиртное, сахар и жир — это тройная нагрузка на печень и поджелудочную железу.
На втором месте по вредности оказалась карамель, на третьем — конфеты с вареной сгущенкой и батончики. Наименее вредными, по словам диетолога, оказались орехи и сухофрукты в шоколаде, там хотя бы присутствует клетчатка, которая замедляет всасывание сахара.
Сахар — не единственная опасность. Обилие жиров приводит к тому, что на зубах очень долго
остается вязкая пленка, которая является питательной средой для бактерий, выделяющих молочную кислоту, а она разъедает нашу эмаль. Еще один удар по здоровью, наносимый конфетами (как, впрочем, и выпечкой), — это трансжиры. Их современная мировая наука считает одним из важных факторов риска развития сердечно-сосудистых болезней.
Программа «Еда живая и мертвая» при помощи лабораторной экспертизы выяснила, продукция каких производителей содержат больше всего опасных ингредиентов, и разобралась с типами конфет. Что хуже — карамельки или батончики? Диетолог Екатерина Белова составила свой антирейтинг и самыми вредными признала конфеты с алкогольной начинкой. По ее мнению, спиртное, сахар и жир — это тройная нагрузка на печень и поджелудочную железу.
На втором месте по вредности оказалась карамель, на третьем — конфеты с вареной сгущенкой и батончики. Наименее вредными, по словам диетолога, оказались орехи и сухофрукты в шоколаде, там хотя бы присутствует клетчатка, которая замедляет всасывание сахара.
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