Возмущенные французы готовятся к массовой акции против трудовой реформы

Сотни тысяч французов сегодня собираются выйти на улицы, чтобы выступить против поправок в трудовой кодекс. Накануне их утвердил Эммануэль Макрон. Документ кардинальным образом меняет рынок труда. Теперь устроиться на работу будет проще, но при этом и уволить сотрудника можно без объяснения причин.
Отвергнув все демократические процедуры, принятые во Франции, но не нарушая при этом закон, президент Макрон решил не выносить на парламентское обсуждение проект нового трудового кодекса, что, впрочем, странно, ведь в национальной ассамблее у президентской партии абсолютное большинство. Понимая, что обсуждение может быть бурным, оппозиция не дремлет и явно попыталась бы внести в новый закон коррективы или вообще отменить ряд статей, Эммануэль Макрон подписал столь противоречивый трудовой кодекс. В присутствии телекамер он заявил, что этот закон был в числе его приоритетных предвыборных обещаний и французскую экономику ожидает долгожданный рост.
Мюриэль Перико, министр труда Франции: «Это ключевой момент, а не только изменение законов, это пересмотр рабочих отношений, рабочего кодекса и рынка труда. Сейчас можно и нужно все это пересмотреть».
Как выяснил обозреватель НТВ Вадим Глускер, это самая масштабная реформа во Франции за последние 60 лет. На бумаге она действительно упрощает условия трудоустройства и увольнения работников, позволяя придать необходимую динамику рынку труда и сократить число безработных во Франции, которых сейчас более 6 миллионов человек. Критики же говорят о том, что правительство просто пошло на поводу у крупных предприятий, для которых самое важное — снижение расходов на заработную плату.
Принимать на работу теперь станет проще, только зарплата будет предлагаться минимальная. Делать карьерный рост будет сложнее, работодателю будет выгоднее не поднимать зарплату, а нанять нового специалиста опять же на минимальный оклад. Увольнять теперь во Франции можно будет вообще без особого объяснения причин.
Иван Бло, политолог: «Этот закон придает Макрону плохой имидж. Во Франции есть кое-что, что существует, но об этом не принято говорить — классовая борьба. Не как в XIX веке, между буржуазией и пролетариатом, а между бедными людьми без работы и богатыми иностранцами. Существуют две категории граждан. Те, кто против Макрона, голосуют либо за Меланшона, либо за Национальный фронт. Людей, которые поддерживают Меланшона и Национальный фронт, около половины населения. У нас снова два лагеря людей. Есть те, о ком полностью забыло правительство».
Лидер движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон сегодня намерен вывести на гигантскую акцию протеста. Подобная манифестация в минувший четверг традиционно завершилась погромами и столкновениями с полицией. Протестующие намерены в ближайшие дни начать бессрочные забастовки. Представители французских властей уже заявили, что отныне голос улицы не принимается в расчет.
Мюриэль Перико, министр труда Франции: «Это ключевой момент, а не только изменение законов, это пересмотр рабочих отношений, рабочего кодекса и рынка труда. Сейчас можно и нужно все это пересмотреть».
Как выяснил обозреватель НТВ Вадим Глускер, это самая масштабная реформа во Франции за последние 60 лет. На бумаге она действительно упрощает условия трудоустройства и увольнения работников, позволяя придать необходимую динамику рынку труда и сократить число безработных во Франции, которых сейчас более 6 миллионов человек. Критики же говорят о том, что правительство просто пошло на поводу у крупных предприятий, для которых самое важное — снижение расходов на заработную плату.
Принимать на работу теперь станет проще, только зарплата будет предлагаться минимальная. Делать карьерный рост будет сложнее, работодателю будет выгоднее не поднимать зарплату, а нанять нового специалиста опять же на минимальный оклад. Увольнять теперь во Франции можно будет вообще без особого объяснения причин.
Иван Бло, политолог: «Этот закон придает Макрону плохой имидж. Во Франции есть кое-что, что существует, но об этом не принято говорить — классовая борьба. Не как в XIX веке, между буржуазией и пролетариатом, а между бедными людьми без работы и богатыми иностранцами. Существуют две категории граждан. Те, кто против Макрона, голосуют либо за Меланшона, либо за Национальный фронт. Людей, которые поддерживают Меланшона и Национальный фронт, около половины населения. У нас снова два лагеря людей. Есть те, о ком полностью забыло правительство».
Лидер движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон сегодня намерен вывести на гигантскую акцию протеста. Подобная манифестация в минувший четверг традиционно завершилась погромами и столкновениями с полицией. Протестующие намерены в ближайшие дни начать бессрочные забастовки. Представители французских властей уже заявили, что отныне голос улицы не принимается в расчет.
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