Автокатастрофа под Калининградом: власти региона окажут помощь семьям погибших

Инспекторы в Калининградской области выясняют обстоятельства крупного ДТП, в результате которого погибли 7 человек, еще 9 получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Трагедия случилась на федеральной трассе Калининград — Черняховск. Там столкнулись внедорожник и микроавтобус, в салоне которого находились 20 пассажиров.
На месте трагедии сейчас работают около 100 человек — медики, инспекторы ГИБДД, сотрудники Следственного комитета и МЧС. В результате кровавого ДТП погибли 7 человек, в том числе беременная женщина, еще 9 человек получили ранения.
Трагедия произошла на участке федеральной трассы Калининград — Черняховск, где сейчас идут ремонтные работы. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением и снес временные пластиковые разделители. Его машину выбросило на встречную полосу, где он врезался в микроавтобус.
Как выяснила корреспондент НТВ Вероника Николаева, в автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку, ехала семья с ребенком. Пассажиры немецкой иномарки серьезных повреждений не получили. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.
Маршрутка везла 20 человек, ее водитель не имел лицензии на транспортировку пассажиров. Передняя часть микроавтобуса оказалась полностью смятой от удара. Вытаскивать людей из салона еще до приезда спасателей помогали очевидцы.
Пострадавших сразу доставили в больницы Калининграда и Гвардейска. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Власти региона выразили соболезнования семьям погибших в автокатастрофе и пообещали оказать им всю необходимую помощь.
Трагедия произошла на участке федеральной трассы Калининград — Черняховск, где сейчас идут ремонтные работы. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением и снес временные пластиковые разделители. Его машину выбросило на встречную полосу, где он врезался в микроавтобус.
Как выяснила корреспондент НТВ Вероника Николаева, в автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку, ехала семья с ребенком. Пассажиры немецкой иномарки серьезных повреждений не получили. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.
Маршрутка везла 20 человек, ее водитель не имел лицензии на транспортировку пассажиров. Передняя часть микроавтобуса оказалась полностью смятой от удара. Вытаскивать людей из салона еще до приезда спасателей помогали очевидцы.
Пострадавших сразу доставили в больницы Калининграда и Гвардейска. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Власти региона выразили соболезнования семьям погибших в автокатастрофе и пообещали оказать им всю необходимую помощь.
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