Лавров сравнил американских политиков с советским прокурором Вышинским

Москва выступает за сохранение ядерной сделки между Ираном и Вашингтоном. Отказ США от ранее достигнутых договоренностей осложнит ситуацию на Ближнем Востоке и уничтожит возможность диалога с Северной Кореей. Об этом заявил Сергей Лавров во время своей
пресс-конференции, которая прошла по итогам работы на 72-й Генассамблее ООН.
Свою итоговую пресс-конференцию глава российского МИДа проводил после очередного раунда заочной перепалки между Белым домом и Пхеньяном. В ответ на речь Трампа в ООН Ким Чен Ын назвал президента США «старым маразматиком» и «гангстером», а тот в Twitter ответил лидеру КНДР коротко: сам сумасшедший. Лавров признался, что ему это все напоминает ругань детей в песочнице.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты. Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить».
Точно также на переговорах Россия считает необходимым решать и вопросы, возникшие у США к ядерной программе Ирана. Если Вашингтон просто разорвет соглашение с Тегераном, то, глядя на это, Северная Корея вообще может отказаться от диалога.
Сергей Лавров: «Если в этой ситуации США выйдут из договоренности и вернут те односторонние санкции против Ирана, которые они в рамках этой договоренности 2 года назад сняли, это будет очень неправильный сигнал Северной Корее. Если сейчас развалится договоренность по ядерной программе Ирана, то Северная Корея скажет: а зачем нам с вами договариваться?»
Американских журналистов волновало, как в России относятся к обвинениям во вмешательстве Кремля в президентские выборы в США. Российский министр в ответ вспомнил методы работы советского прокурора Вышинского и добавил, что в сегодняшней Америке пошли еще дальше.
Сергей Лавров: «В СССР был такой прокурор Андрей Вышинский. Когда он проводил судебные процессы, а это занимало у него день-два, не больше, то говорил: признание — царица доказательств. Современные американские деятели пошли дальше. Для них не признание — царица доказательств, а обвинение — царица доказательств. То есть даже не требуется выбивать признания из подзащитного. Я по-другому это назвать не могу. Это все ненормально. Огромный потенциал наших двусторонних отношений простаивает вхолостую из-за русофобской истерии, международные проблемы страдают из-за того, что Россия и США не могут координировать по причинам, от них не зависящим, это тоже очень плохо».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, вину за разлад в отношениях между странами Лавров возложил на прежнюю администрацию Белого дома и подчеркнул: несмотря на то, что российское дело тянется уже год, ни одного конкретного факта вмешательства в выборы так и не было представлено.
Одним из ответов тогда еще Барака Обамы на предполагаемое российское вмешательство было закрытие двух российских дипломатических комплексов в США. Сейчас наша страна рассматривает возможность подачи иска в американский суд, чтобы их вернуть.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты. Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить».
Точно также на переговорах Россия считает необходимым решать и вопросы, возникшие у США к ядерной программе Ирана. Если Вашингтон просто разорвет соглашение с Тегераном, то, глядя на это, Северная Корея вообще может отказаться от диалога.
Сергей Лавров: «Если в этой ситуации США выйдут из договоренности и вернут те односторонние санкции против Ирана, которые они в рамках этой договоренности 2 года назад сняли, это будет очень неправильный сигнал Северной Корее. Если сейчас развалится договоренность по ядерной программе Ирана, то Северная Корея скажет: а зачем нам с вами договариваться?»
Американских журналистов волновало, как в России относятся к обвинениям во вмешательстве Кремля в президентские выборы в США. Российский министр в ответ вспомнил методы работы советского прокурора Вышинского и добавил, что в сегодняшней Америке пошли еще дальше.
Сергей Лавров: «В СССР был такой прокурор Андрей Вышинский. Когда он проводил судебные процессы, а это занимало у него день-два, не больше, то говорил: признание — царица доказательств. Современные американские деятели пошли дальше. Для них не признание — царица доказательств, а обвинение — царица доказательств. То есть даже не требуется выбивать признания из подзащитного. Я по-другому это назвать не могу. Это все ненормально. Огромный потенциал наших двусторонних отношений простаивает вхолостую из-за русофобской истерии, международные проблемы страдают из-за того, что Россия и США не могут координировать по причинам, от них не зависящим, это тоже очень плохо».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, вину за разлад в отношениях между странами Лавров возложил на прежнюю администрацию Белого дома и подчеркнул: несмотря на то, что российское дело тянется уже год, ни одного конкретного факта вмешательства в выборы так и не было представлено.
Одним из ответов тогда еще Барака Обамы на предполагаемое российское вмешательство было закрытие двух российских дипломатических комплексов в США. Сейчас наша страна рассматривает возможность подачи иска в американский суд, чтобы их вернуть.
Стивен Кинг: Трамп и Ким Чен Ын бьются за звание самого сумасшедшего человека на планете #мытаквидим pic.twitter.com/1jC6Q9Y7q9— НТВ (@ntvru) 10 августа 2017 г.
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