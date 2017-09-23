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    Улицы и набережные в центре Москвы 24 сентября перекроют ради марафона. Москва, дорожное движение, марафоны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУлицы и набережные в центре Москвы 24 сентября перекроют ради марафона

    Улицы и набережные в центре Москвы 24 сентября перекроют ради марафона

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    Улицы и набережные в центре Москвы 24 сентября перекроют ради марафона

    Улицы и набережные в центре Москвы 24 сентября перекроют ради марафона

    Улицы и набережные в центре Москвы 24 сентября перекроют ради марафона

      Улицы российской завтра превратятся в беговые дорожки. В Москве пройдет самый масштабный российский марафон. На старт выйдут более 30 тысяч участников.

      В связи с проведением спортивного мероприятия движение в городе будет ограничено. Полностью перекроют десятки улиц и площадей, в том числе Новую, Лубянскую, Старую и Театральную.

      Нельзя будет проехать по Лужнецкой, Новодевичьей, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережным. Также перекроют несколько бульваров, в том числе Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский и Цветной. Ограничения будут действовать с 7:00 до 17:00.

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