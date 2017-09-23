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    Ждун, человек-пуля и бесстрашный: поведение пешеходов выводит водителей из себя. автомобили, пешеходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖдун, человек-пуля и бесстрашный: поведение пешеходов выводит водителей из себя

    Ждун, человек-пуля и бесстрашный: поведение пешеходов выводит водителей из себя

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    Ждун, <nobr>человек-пуля</nobr> и бесстрашный: поведение пешеходов выводит водителей из себя

    Ждун, человек-пуля и бесстрашный: поведение пешеходов выводит водителей из себя

    Ждун, <nobr>человек-пуля</nobr> и бесстрашный: поведение пешеходов выводит водителей из себя

      В правилах дорожного движения и учебных пособиях по вождению нет классификации пешеходов. В жизни многие люди, переходя дорогу, демонстрируют поведение, которое как нельзя лучше подходит под определения «человек-пуля», «ждун» и «бесстрашный».

      Ролик, где каждый может узнать себя, собрал за первые сутки 300 тысяч просмотров. Видео шутки ради сняла актриса Галина Боб в перерыве между работой над фильмом.

      Галина Боб, актриса: «Мы, конечно, предупреждали, мол, секундочку! В момент, когда мы снимали, никакой опасности не было».

      Таких персонажей актриса встречает на дороге каждый день. Галина признается, что некоторые пешеходы буквально выводят ее из себя.

      Галина Боб: «Бесят больше всего люди, которые зависают в телефонах бесконечно и даже не смотрят на дорогу, кто по ней едет, кто несется».

      Подписчики завалили актрису комментариями, в которых признались, что на видео узнают себя. Кто-то заявил, что он бесстрашный, кто-то нашел в себе черты человека-пули и ждуна. За 10 минут на не слишком оживленном переходе программе «Главная дорога» удалось обнаружить всех персонажей.

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