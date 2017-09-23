Первое издание «Гарри Поттера» продано за рекордные деньги в США

На аукционе в США продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень». За раритет выложили 81 тысячу долларов.
Первая книга из эпопеи о юном волшебнике была издана в 1997 году малым тиражом в 500 копий. Данный экземпляр был куплен за 10,99 фунтов стерлингов (около 15 долларов) и до настоящего времени находился в частной коллекции.
На аукционе в Далласе за книгу предложили более 81 тысячи долларов, то есть почти в пять тысяч раз больше изначальной цены. РИА Новости отмечает: это рекордные деньги за неподписанную автором художественную книгу, изданную в последние полвека. Предыдущий рекорд принадлежал также «Гарри Поттеру» — в прошлом году книгу из первого издания купили за 60 тысяч долларов.
Напомним, серия из семи романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.
First-Edition Harry Potter Fetches World Record Price at Heritage Auctions https://t.co/nFAocOdkXS via @ARTFIXdaily— Heritage Auctions (@HeritageAuction) 20 сентября 2017 г.
На аукционе в Далласе за книгу предложили более 81 тысячи долларов, то есть почти в пять тысяч раз больше изначальной цены. РИА Новости отмечает: это рекордные деньги за неподписанную автором художественную книгу, изданную в последние полвека. Предыдущий рекорд принадлежал также «Гарри Поттеру» — в прошлом году книгу из первого издания купили за 60 тысяч долларов.
Напомним, серия из семи романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.
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