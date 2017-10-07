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Квартирный вопрос
    «Юридический салон», 7 октября. Главная дорога. Юридический салон, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Юридический салон», 7 октября

    «Юридический салон», 7 октября

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    «Юридический салон», 7 октября

    «Юридический салон», 7 октября

    «Юридический салон», 7 октября

      Татьяне Титовой из Калуги после ДТП страховая выплатила по ОСАГО 90 тысяч рублей, но
      ремонт обошелся в 120 тысяч. Женщина интересуется, как возместить эту разницу, имея на руках заказ-наряд на работы.

      Сергей Волгин, юрист: «Можно возместить разницу, но для этого придется доказать, что страховщик произвел неверный расчет стоимости ремонта. Будьте готовы, что в суде придется проводить специальную оценочную экспертизу, оплачивать которую нужно будет вам. В случае удовлетворения иска все эти расходы возместит страховщик».

      Елена Кузнецова из Мурманска рассказала свою историю. Она остановилась перед пешеходным переходом на красный свет, сзади ее догнала скорая с маячками и сиреной. Пешеходов не было, женщина проехала зебру и сместилась вправо, чтобы пропустить скорую. Могут ли за это наказать?

      Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России: «Скорее всего, ваши действия были обусловлены крайней необходимостью. В соответствии со статьей 2.7 КоАП РФ, не является административным правонарушением вред менее значительный, чем предотвращенный. Если в отношении вас будет составлен административный материал, то жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления».

      Советы юристов и подсказки для водителей вы можете узнать в программе «Главная дорога».

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