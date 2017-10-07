«Юридический салон», 7 октября

Татьяне Титовой из Калуги после ДТП страховая выплатила по ОСАГО 90 тысяч рублей, но
ремонт обошелся в 120 тысяч. Женщина интересуется, как возместить эту разницу, имея на руках
заказ-наряд на работы.
Сергей Волгин, юрист: «Можно возместить разницу, но для этого придется доказать, что страховщик произвел неверный расчет стоимости ремонта. Будьте готовы, что в суде придется проводить специальную оценочную экспертизу, оплачивать которую нужно будет вам. В случае удовлетворения иска все эти расходы возместит страховщик».
Елена Кузнецова из Мурманска рассказала свою историю. Она остановилась перед пешеходным переходом на красный свет, сзади ее догнала скорая с маячками и сиреной. Пешеходов не было, женщина проехала зебру и сместилась вправо, чтобы пропустить скорую. Могут ли за это наказать?
Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России: «Скорее всего, ваши действия были обусловлены крайней необходимостью. В соответствии со статьей 2.7 КоАП РФ, не является административным правонарушением вред менее значительный, чем предотвращенный. Если в отношении вас будет составлен административный материал, то жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления».
Советы юристов и подсказки для водителей вы можете узнать в программе «Главная дорога».
Елена Кузнецова из Мурманска рассказала свою историю. Она остановилась перед пешеходным переходом на красный свет, сзади ее догнала скорая с маячками и сиреной. Пешеходов не было, женщина проехала зебру и сместилась вправо, чтобы пропустить скорую. Могут ли за это наказать?
Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России: «Скорее всего, ваши действия были обусловлены крайней необходимостью. В соответствии со статьей 2.7 КоАП РФ, не является административным правонарушением вред менее значительный, чем предотвращенный. Если в отношении вас будет составлен административный материал, то жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления».
Советы юристов и подсказки для водителей вы можете узнать в программе «Главная дорога».
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