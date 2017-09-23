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Квартирный вопрос
    Сохранить жизнь себе и попутчикам: как увернуться от столкновения и не уйти в занос. Главная дорога. Школа вождения, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСохранить жизнь себе и попутчикам: как увернуться от столкновения и не уйти в занос

    Сохранить жизнь себе и попутчикам: как увернуться от столкновения и не уйти в занос

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    Сохранить жизнь себе и попутчикам: как увернуться от столкновения и не уйти в занос

    Сохранить жизнь себе и попутчикам: как увернуться от столкновения и не уйти в занос

    Сохранить жизнь себе и попутчикам: как увернуться от столкновения и не уйти в занос

      Аварийная ситуация может возникнуть даже на самом простом перекрестке. Ее могут создать дорожные хамы, торопыги и чайники.

      Если вас подрезали, нельзя снимать ногу с педали газа, это позволит уйти от столкновения, но приведет на свою обочину двумя колесами. Разница в коэффициенте сцепления создает занос. Левые колеса окажутся на асфальте, правые — на обочине.

      На заднем приводе надо повернуть руль на занос и газ отпустить, а на переднем нужно вытягивать автомобиль газом. Занос — это скольжение задней оси. Чтобы стабилизировать заднеприводный автомобиль, газ нужно отпустить. А чтобы вытянуть из заноса переднеприводную машину, газ, наоборот, нужно добавить.

      Самое сложное — побороть инстинкты и не убирать ногу с газа. О том, как стабилизировать автомобиль после маневра и вернуться на свою полосу живым и здоровым, смотрите в программе «Главная дорога».

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