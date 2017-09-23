Захватчик банка в Теннесси отпустил всех заложников

Все заложники, захваченные вооруженным мужчиной в банке в городе Колумбия, штат Теннесси, освобождены.
Мужчина отпустил оставшихся пятерых заложников и остался в здании банка. В полиции заявляют, что речь не идет об ограблении, передает РИА Новости.
Вооруженный мачете 54-летний мужчина взял заложников в здании банка Community First Bank & Trust. Сначала он удерживал 9 человек, потом четверых отпустил.
В ходе инцидента никто не пострадал. Мотивы захватчика выясняются.
Update on Columbia, TN bank hostage situation: More hostages have been released by the man with a machete. https://t.co/X3BILinEpG pic.twitter.com/VVXNkfJ8bn— Natalie Allison (@natalie_allison) 23 сентября 2017 г.
Вооруженный мачете 54-летний мужчина взял заложников в здании банка Community First Bank & Trust. Сначала он удерживал 9 человек, потом четверых отпустил.
В ходе инцидента никто не пострадал. Мотивы захватчика выясняются.
Комментарии