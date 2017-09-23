Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Захватчик банка в Теннесси отпустил всех заложников

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    Захватчик банка в Теннесси отпустил всех заложников

    Захватчик банка в Теннесси отпустил всех заложников

    Все заложники, захваченные вооруженным мужчиной в банке в городе Колумбия, штат Теннесси, освобождены.

    Мужчина отпустил оставшихся пятерых заложников и остался в здании банка. В полиции заявляют, что речь не идет об ограблении, передает РИА Новости.


    Вооруженный мачете 54-летний мужчина взял заложников в здании банка Community First Bank & Trust. Сначала он удерживал 9 человек, потом четверых отпустил.

    В ходе инцидента никто не пострадал. Мотивы захватчика выясняются.

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