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    Цукерберг намерен продать до 75 млн акций Facebook в ближайшие 1,5 года

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    Цукерберг намерен продать до 75 млн акций Facebook в ближайшие 1,5 года

    Цукерберг намерен продать до 75 млн акций Facebook в ближайшие 1,5 года

    Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан планируют продать в ближайшие 18 месяцев от 35 до 75 млн принадлежащих им акций компании.

    Как рассказал Цукерберг в Facebook, средства от продажи акций пойдут на благотворительность в сферах образования, науки и защиты прав. Он подчеркнул, что намерен сохранять контроль над компанией с правом голоса в совете директоров в течение еще как минимум 20 лет.

    I want to share some important news about Facebook and how Priscilla and I are funding our philanthropy.

    I’ve often…

    Опубликовано Mark Zuckerberg 22 сентября 2017 г.

    В 2015 году Цукерберг и Чан пообещали до конца жизни отдать 99% акций Facebook, которыми они владеют, на благотворительность.

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