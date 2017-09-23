Британка случайно сняла в Snapchat призрака

Британка Донна Гилл уверена, что случайно запечатлела привидение, снимая на видео своего сына.
Женщина снимала сына в Snapchat. Это приложение, которое умеет распознавать лица и добавлять к ним анимированные детали — уши, носы, головные уборы и так далее. На видео рядом с малышом Джейкобом программа определила еще одно лицо и добавила к нему розовые уши и нос. Призрак проявился три раза, а в конце ролика мальчик повернулся вправо, будто ощущая чье-то присутствие в кадре.
Стоит отметить, что Донна Гилл вовсе не удивилась появлению призрака. Она рассказала Mirror, что это привидение преследует ее семью, в частности, оно пугало Гиллов в их старом доме.
По словам Донны, дети также знают о призраке и называют его между собой Гэри.
Стоит отметить, что Донна Гилл вовсе не удивилась появлению призрака. Она рассказала Mirror, что это привидение преследует ее семью, в частности, оно пугало Гиллов в их старом доме.
По словам Донны, дети также знают о призраке и называют его между собой Гэри.
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