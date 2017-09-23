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    Полиция отпустила рабочих, спиливших табличку с памятника Калашникову

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    Полиция отпустила рабочих, спиливших табличку с памятника Калашникову

    Полиция отпустила рабочих, спиливших табличку с памятника Калашникову

    Рабочих, которые болгаркой спилили чертеж немецкой винтовки с памятника Калашникову в Москве, отпустили из полиции.

    Как рассказали РИА Новости в полиции, рабочих задерживали для дачи объяснений. Оказалось, их действия были согласованы с префектурой района, однако рабочие при себе не имели никаких документов.

    смотретьС памятника Калашникову убрали чертеж немецкой винтовки
    С памятника Калашникову убрали чертеж немецкой винтовки
    Ранее историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову в Москве изображен чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47. Некорректное изображение поспешили убрать, замена появится на памятнике к понедельнику.

    В концерне «Калашников» заявили, что готовы консультировать команду скульптора Салавата Щербакова, создавшего скульптуру. Напомним, памятник прославленному оружейнику открыли в столице во вторник.

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