Полиция отпустила рабочих, спиливших табличку с памятника Калашникову

Рабочих, которые болгаркой спилили чертеж немецкой винтовки с памятника Калашникову в Москве, отпустили из полиции.
Как рассказали РИА Новости в полиции, рабочих задерживали для дачи объяснений. Оказалось, их действия были согласованы с префектурой района, однако рабочие при себе не имели никаких документов.
Ранее историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову в Москве изображен чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47. Некорректное изображение поспешили убрать, замена появится на памятнике к понедельнику.
В концерне «Калашников» заявили, что готовы консультировать команду скульптора Салавата Щербакова, создавшего скульптуру. Напомним, памятник прославленному оружейнику открыли в столице во вторник.
Ранее историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову в Москве изображен чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47. Некорректное изображение поспешили убрать, замена появится на памятнике к понедельнику.
В концерне «Калашников» заявили, что готовы консультировать команду скульптора Салавата Щербакова, создавшего скульптуру. Напомним, памятник прославленному оружейнику открыли в столице во вторник.
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