Лавров: Россия ответит на попытки США помешать борьбе с терроризмом в Сирии

Российская сторона донесла до США, что попытки помешать проведению контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы регулярно говорим с американцами, с госдепартаментом и Пентагоном, и мы объяснили, как публично заявило Минобороны РФ, что происходит. Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским „друзьям“, или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции».
Лавров сказал Муаллему, что «рад возможности встретиться, сверить часы по тематике сирийского урегулирования, борьбы с терроризмом, возобновления национального диалога и наметить дальнейшие шаги по всем этим направлениям», передает РИА Новости.
Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) развернули во вторник широкомасштабное наступление на позиции войск Сирии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб». По заявлению Генштаба ВС РФ, наступление было инициировано спецслужбами США, чтобы остановить продвижение войск Сирии к востоку от Дейр-эз-Зора. В Пентагоне отвергли обвинения со стороны РФ в связях США с «ан-Нусрой» в Сирии.
Лавров сказал Муаллему, что «рад возможности встретиться, сверить часы по тематике сирийского урегулирования, борьбы с терроризмом, возобновления национального диалога и наметить дальнейшие шаги по всем этим направлениям», передает РИА Новости.
Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) развернули во вторник широкомасштабное наступление на позиции войск Сирии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб». По заявлению Генштаба ВС РФ, наступление было инициировано спецслужбами США, чтобы остановить продвижение войск Сирии к востоку от Дейр-эз-Зора. В Пентагоне отвергли обвинения со стороны РФ в связях США с «ан-Нусрой» в Сирии.
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