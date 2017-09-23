ППС
ТВ-Эфир
ППС

    Робби Уильямс притворился лидером Oasis ради секса с журналисткой

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Jean-Pierre Amet
    Робби Уильямс притворился лидером Oasis ради секса с журналисткой

    Робби Уильямс притворился лидером Oasis ради секса с журналисткой

    Робби Уильямс притворился лидером Oasis ради секса с журналисткой
  • Фото: Reuters © 2017, Jean-Pierre Amet

    • Вышла биография британского певца Робби Уильямса. Музыкант в ней признался, что прикинулся лидером Oasis Лиамом Галлахером, чтобы использовать его номер в отеле для любовных утех.

    Уильямс рассказал, что узнал, какой псевдоним Галлахер использует для заселения в отели — Билли Ширз, герой песни Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band группы The Beatles. Певец представился этим именем и получил номер, в котором занялся сексом с журналисткой.

    Галлахер впоследствии узнал о выходке Уильямса и обругал его, сообщает Dni.Ru.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru