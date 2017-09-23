Робби Уильямс притворился лидером Oasis ради секса с журналисткой

Вышла биография британского певца Робби Уильямса. Музыкант в ней признался, что прикинулся лидером Oasis Лиамом Галлахером, чтобы использовать его номер в отеле для любовных утех.
Уильямс рассказал, что узнал, какой псевдоним Галлахер использует для заселения в отели — Билли Ширз, герой песни Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band группы The Beatles. Певец представился этим именем и получил номер, в котором занялся сексом с журналисткой.
Галлахер впоследствии узнал о выходке Уильямса и обругал его, сообщает Dni.Ru.
Галлахер впоследствии узнал о выходке Уильямса и обругал его, сообщает Dni.Ru.
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