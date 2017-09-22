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    Названа возможная причина крупного ДТП под Калининградом

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    Названа возможная причина крупного ДТП под Калининградом

    Названа возможная причина крупного ДТП под Калининградом

    Названа возможная причина крупного ДТП под Калининградом

    ДТП с микроавтобусом под Калининградом могло произойти из-за выезда на встречную полосу движения.

    Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

    Светлана Поставничая: «На месте работает следственно-оперативная группа, на место происшествия выехал начальник УМВД Игорь Илларионов. Предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение».

    смотретьСемь человек погибли в ДТП в Калининградской области
    Семь человек погибли в ДТП в Калининградской области
    По последним данным, в результате ДТП погибли 8 человек, пятеро пострадали, сообщает ТАСС. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. В легковом автомобиле Merсedes находились водитель, его супруга и ребенок, они не пострадали.

    Отмечается, что микроавтобус не допущен для перевозки пассажиров. Напомним, ДТП произошло в Гвардейском районе вечером в пятницу.

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