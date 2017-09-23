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    Клип «Ленинграда» про цирк номинирован на престижную премию

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    • Фото: Ленинград /youtube.com
    Клип «Ленинграда» про цирк номинирован на престижную премию

    Клип «Ленинграда» про цирк номинирован на престижную премию

    Клип «Ленинграда» про цирк номинирован на престижную премию
  • Фото: Ленинград /youtube.com

    • Клип группы «Ленинград» «Кольщик» выдвинут на премию UK Music Video Awards сразу в нескольких категориях.

    Это номинации «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

    Победители будут объявлены 26 октября в лондонском концертном зале Roundhouse.

    Клип «Кольщик» на YouTube посмотрели к настоящему времени более 14,8 млн раз. Действие видео происходит в цирке, снял ролик режиссер фильма «Хардкор» Илья Найшуллер.

    По словам Найшуллера, у «Кольщика» есть все шансы на победу. Об этом он заявил ТАСС.

    Илья Найшуллер: «Конечно, это очень приятно, когда работу ценят не только зрители, но и профессионалы, выдвигают на призы. Когда делали „Кольщик“, мы все понимали, что если все сделаем правильно, то это будет на мировом уровне. Так как мы уже собрали немало наград с ним, то я сейчас не удивился. Весьма заслуженно».

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