Клип «Ленинграда» про цирк номинирован на престижную премию

Клип группы «Ленинград» «Кольщик» выдвинут на премию UK Music Video Awards сразу в нескольких категориях.
Это номинации «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».
Победители будут объявлены 26 октября в лондонском концертном зале Roundhouse.
Клип «Кольщик» на YouTube посмотрели к настоящему времени более 14,8 млн раз. Действие видео происходит в цирке, снял ролик режиссер фильма «Хардкор» Илья Найшуллер.
По словам Найшуллера, у «Кольщика» есть все шансы на победу. Об этом он заявил ТАСС.
Илья Найшуллер: «Конечно, это очень приятно, когда работу ценят не только зрители, но и профессионалы, выдвигают на призы. Когда делали „Кольщик“, мы все понимали, что если все сделаем правильно, то это будет на мировом уровне. Так как мы уже собрали немало наград с ним, то я сейчас не удивился. Весьма заслуженно».
Победители будут объявлены 26 октября в лондонском концертном зале Roundhouse.
Клип «Кольщик» на YouTube посмотрели к настоящему времени более 14,8 млн раз. Действие видео происходит в цирке, снял ролик режиссер фильма «Хардкор» Илья Найшуллер.
По словам Найшуллера, у «Кольщика» есть все шансы на победу. Об этом он заявил ТАСС.
Илья Найшуллер: «Конечно, это очень приятно, когда работу ценят не только зрители, но и профессионалы, выдвигают на призы. Когда делали „Кольщик“, мы все понимали, что если все сделаем правильно, то это будет на мировом уровне. Так как мы уже собрали немало наград с ним, то я сейчас не удивился. Весьма заслуженно».
Комментарии