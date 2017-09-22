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    Бундестаг сомневается в законности решения Меркель впустить беженцев

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    Бундестаг сомневается в законности решения Меркель впустить беженцев

    Бундестаг сомневается в законности решения Меркель впустить беженцев

    Немецкий парламент выпустил доклад, в котором признал недостаточной законодательную базу, ставшую основой для решения канцлера в 2015 году впустить в страну беженцев.

    11-страничный документ ставит вопрос, должен ли был бундестаг голосовать по решению Меркель о беженцах, и было ли в пределах ее полномочий право открывать границу страны в одностороннем порядке.

    Доклад опубликован 22 сентября — всего за два дня до выборов в бундестаг.

    Как сообщает Газета.Ru, адвокат по конституционным вопросам Уве Липински считает, что поднятые бундестагом вопросы являются «серьезной проблемой», так как Меркель, вероятно, действительно приняла решение открыть границы в одиночку.

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