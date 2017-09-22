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    Суд оштрафовал Саакашвили за незаконное пересечение границы

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    • Фото: РИА Новости
    Суд оштрафовал Саакашвили за незаконное пересечение границы

    Суд оштрафовал Саакашвили за незаконное пересечение границы

    Суд оштрафовал Саакашвили за незаконное пересечение границы
  • Фото: РИА Новости

    • Михаил Саакашвили признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Украины.

    Мостицкий районный суд Львовской области назначил ему штраф в размере 3400 гривен (около 130 долларов), передает РИА Новости.

    В пятницу Саакашвили не явился на заседание суда, объяснив это нежеланием позволить властям «изматывать его судебными делами».

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    Экс-губернатор Одесской области и его сторонники 10 сентября проникли на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление на пограничном пункте пропуска «Шегини».

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