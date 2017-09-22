«Динамо» показало зубы: питерский футбольный клуб №2 выиграл у «Зенита»

Футбольное сообщество обсуждает достаточно неожиданные итоги матча «Зенит» — «Динамо», где последние одержали победу над грандом отечественного футбола со счетом 3:2.

В Петербурге обсуждают футбольный парадокс. Город на Неве остался в Кубке России по футболу. И это при том, что «Зенит» завершил выступление в турнире. В первом за долгие годы дерби Северной столицы сильнее оказалось более скромное и по бюджету, и по составу «Динамо».



Игроки этой команды воспользовались ранним удалением одного из подопечных Роберто Манчини и к перерыву дважды отличились. Уровень «Зенита» сказался во втором тайме. Сине-бело-голубые вдесятером сумели сравнять счет и перевести игру в дополнительное время, где вновь пропустили от Артёма Кулишева — 3:2.



Опытные болельщики и футбольные эксперты поздравляют петербургское «Динамо» и уже прочат ему выступление в элитном дивизионе российского футбола — РФПЛ.



Юрий Лукосяк, исследователь футбола: «К сожалению, в команде „Зенит“ нет двух равноценных составов. И это показала игра. „Динамо“ показало зубы, силу. Очень хочется, чтобы наш город и область были представлены тремя командами. Тогда и зрителей станет больше, и интерес к футболу поднимется».



Петербургское «Динамо» сейчас выступает во второй по силе лиге страны и после 14 матчей занимает третье место. А «Зенит» пока лидирует в Премьер-лиге. В 1/8 финала Кубка России динамовцы сыграют с командой «СКА-Хабаровск».



Тем временем «Зенит» после выхода из Кубка России продолжает выступление в двух турнирах — чемпионате России и Лиге Европы. После 10 туров чемпионата РФПЛ петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка, передает ТАСС.