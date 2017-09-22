Прорыв «Сибири»: судостроители рассказали об уникальности нового ледокола для покорения Арктики

Конструкторы Балтийского завода рассказали корреспонденту НТВ, какие преимущества имеет новая серия атомных ледоколов.
Укрепить лидирующие позиции России в Арктике призваны атомные ледоколы. Сразу три самых больших и мощных в мире строят на Балтийском заводе. Корпус первого по имени «Сибирь» сегодня спустили на воду. Одна из основных его задач — проводить грузовые суда к рынкам Азии и Тихоокеанского региона, отмечает корреспондент НТВ Илья Федосов.
Последние сантиметры стального бруса, который держит на себе весь корабль, разрываются с грохотом, и огромная махина сначала медленно, а затем все быстрее скользит к воде. В данном случае это не просто рождение корабля — это рождение нового ледокольного флота.
Вернемся во времени чуть назад. В мае 2015 года на стапеле был заложен ледокол нового типа. Таких судов во всем мире еще не строили. Ледокол с двухреакторной ядерной установкой. Конструкторам удалось значительно оптимизировать форму корпуса, хотя, казалось бы, строить ледоколы — это как делать рояли, что тут еще можно придумать нового. Оказалось, можно.
И улучшенные обводы — это еще не все. У этого ледокола переменная осадка. Когда балластные цистерны заполнены, корабль глубоко сидит в воде и уверенно ломает всей своей массой лед. А если нужно зайти в устье мелкой реки, вода из цистерн откачивается, судно поднимается и заходит в порт. Это не просто удобно.
Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации: «Это понятные технические решения, которые позволяют обеспечить работу одним ледоколом проводки целого каравана судов, которые будут возить углеводороды».
В условиях международной арктической гонки за ресурсами флот таких кораблей должен обеспечить России стратегическое преимущество в освоении Арктики и Северного морского пути. И не только экономическое. Есть в конструкции этого ледокола кое-что, что сами конструкторы считают настоящим техническим прорывом.
Владимир Воробьёв, главный конструктор ЦКБ «Айсберг»: «Все энергетическое оборудование оказалось головным, создавалось в первый раз: это реакторная установка, новая турбогенераторная установка. Самое уникальное — система электродвижения. Это первая отечественная система переменного тока».
Вообще-то, подобная электротехническая система, позволяющая мгновенно мобилизовать огромное количество энергии, может пригодиться не только на ледоколах, но и для питания перспективного лазерного и электромагнитного вооружения. Налицо польза санкций: хотели купить зарубежную электронику, но пришлось напрячься и создать свою, исключительно на российских комплектующих. И вот тот самый волнующий момент: мастера режут задержник. Корабль готов скользнуть в воду. Тут тоже есть свои секреты.
Оказывается, полозья покрываются специальным составом. До 1950-х годов он замешивался на основе свиного сала. Сейчас делается на основе парафина, но кто-то говорит, что свиное сало добавляется до сих пор. Последние сантиметры стального бруса с грохотом разрываются, и огромная махина скользит к воде. Это первый из трех ледоколов, подобных которым в мире пока нет.
Последние сантиметры стального бруса, который держит на себе весь корабль, разрываются с грохотом, и огромная махина сначала медленно, а затем все быстрее скользит к воде. В данном случае это не просто рождение корабля — это рождение нового ледокольного флота.
Вернемся во времени чуть назад. В мае 2015 года на стапеле был заложен ледокол нового типа. Таких судов во всем мире еще не строили. Ледокол с двухреакторной ядерной установкой. Конструкторам удалось значительно оптимизировать форму корпуса, хотя, казалось бы, строить ледоколы — это как делать рояли, что тут еще можно придумать нового. Оказалось, можно.
И улучшенные обводы — это еще не все. У этого ледокола переменная осадка. Когда балластные цистерны заполнены, корабль глубоко сидит в воде и уверенно ломает всей своей массой лед. А если нужно зайти в устье мелкой реки, вода из цистерн откачивается, судно поднимается и заходит в порт. Это не просто удобно.
Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации: «Это понятные технические решения, которые позволяют обеспечить работу одним ледоколом проводки целого каравана судов, которые будут возить углеводороды».
В условиях международной арктической гонки за ресурсами флот таких кораблей должен обеспечить России стратегическое преимущество в освоении Арктики и Северного морского пути. И не только экономическое. Есть в конструкции этого ледокола кое-что, что сами конструкторы считают настоящим техническим прорывом.
Владимир Воробьёв, главный конструктор ЦКБ «Айсберг»: «Все энергетическое оборудование оказалось головным, создавалось в первый раз: это реакторная установка, новая турбогенераторная установка. Самое уникальное — система электродвижения. Это первая отечественная система переменного тока».
Вообще-то, подобная электротехническая система, позволяющая мгновенно мобилизовать огромное количество энергии, может пригодиться не только на ледоколах, но и для питания перспективного лазерного и электромагнитного вооружения. Налицо польза санкций: хотели купить зарубежную электронику, но пришлось напрячься и создать свою, исключительно на российских комплектующих. И вот тот самый волнующий момент: мастера режут задержник. Корабль готов скользнуть в воду. Тут тоже есть свои секреты.
Оказывается, полозья покрываются специальным составом. До 1950-х годов он замешивался на основе свиного сала. Сейчас делается на основе парафина, но кто-то говорит, что свиное сало добавляется до сих пор. Последние сантиметры стального бруса с грохотом разрываются, и огромная махина скользит к воде. Это первый из трех ледоколов, подобных которым в мире пока нет.
Вот это мощь! На Балтийском заводе в Петербурге спустили на воду корпус первого в серии атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь».Posted by НТВ on Friday, 22 September 2017
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