Минпромторг возрождает ярмарки в центре Петербурга

В Петербурге попытаются поднять легкую промышленность за две недели. Именно на такой срок Малая Конюшенная улица превратится в ярмарку одежды, обуви и текстиля.

Инициатором подобной формы поддержки частных предпринимателей выступило Министерство промышленности. Вся продукция, отмечают организаторы, исключительно российская. В город приехали торговцы из разных уголков страны. Причем в основном это представители малого бизнеса. Кто-то выставляет на прилавки только детские комбинезоны, кто-то — сумки, а у кого-то постельное белье.



Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ: «Чем город наш отличается? Здесь очень много маленьких магазинчиков. Значит, соответственно, здесь очень хорошие торговые традиции. И мы старались на этой ярмарке представить тех производителей и ту продукцию, которую может себе позволить среднестатистический гражданин. Хорошего качества, хорошего дизайнерского исполнения».



Виктор Евтухов отметил, что таким образом возрождаются и ярмарочные традиции. Помимо прилавков с продукцией гостей ожидают многочисленные интерактивные мероприятия.