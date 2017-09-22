Напуганные угрозой войны жители Южной Кореи потянулись к шаманам

Пока между лидерами США и КНДР продолжается обмен угрозами, весь мир замер в тревоге, опасаясь реальных ударов. Сегодня из Пхеньяна прозвучала очередная угроза, причем произошло это на полях Генассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо выступил перед журналистами после того, как телевидение Пхеньяна распространило заявление Ким Чен Ына. Глава КНДР заявил, что Трамп дорого заплатит за свои угрозы. По словам главы северокорейского МИД, решение об ответе будет принимать лидер КНДР. Он добавил, что, по его мнению, таким ответом может стать испытание новой мощной бомбы.
Ли Ён Хо, глава МИД КНДР: «Наш лидер заявил о намерении принять беспрецедентно жесткие меры против США. Я не знаю точно, что это будут за меры. Это будет решать высшее руководство страны. Но могу предположить, что наш лидер решит провести испытания мощнейшей водородной бомбы в Тихом океане».
Это заявление напугало соседей КНДР — Японию и Южную Корею, в последней жители массово направились к шаманам, чтобы выяснить, будет ли война. В Южной Корее шаманов чтят и им верят. И один влиятельный колдун Бео-Рак-Дэ-Гам утверждает, что войны не будет.
Пикировка Трампа и Ким Чен Ына тем временем продолжается. Американский президент в Twitter назвал лидера КНДР сумасшедшим и пообещал ему сложности, каких тот еще не испытывал. А накануне Трамп своим указом ввел новые санкции против КНДР.
Ли Ён Хо, глава МИД КНДР: «Наш лидер заявил о намерении принять беспрецедентно жесткие меры против США. Я не знаю точно, что это будут за меры. Это будет решать высшее руководство страны. Но могу предположить, что наш лидер решит провести испытания мощнейшей водородной бомбы в Тихом океане».
Это заявление напугало соседей КНДР — Японию и Южную Корею, в последней жители массово направились к шаманам, чтобы выяснить, будет ли война. В Южной Корее шаманов чтят и им верят. И один влиятельный колдун Бео-Рак-Дэ-Гам утверждает, что войны не будет.
Пикировка Трампа и Ким Чен Ына тем временем продолжается. Американский президент в Twitter назвал лидера КНДР сумасшедшим и пообещал ему сложности, каких тот еще не испытывал. А накануне Трамп своим указом ввел новые санкции против КНДР.
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