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    Корреспондент НТВ наблюдал за запуском ракет по позициям террористов в Сирии. войны и вооруженные конфликты, корабли и суда, подлодки, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорреспондент НТВ наблюдал за запуском ракет по позициям террористов в Сирии

    Корреспондент НТВ наблюдал за запуском ракет по позициям террористов в Сирии

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    Корреспондент НТВ наблюдал за запуском ракет по позициям террористов в Сирии

    Корреспондент НТВ наблюдал за запуском ракет по позициям террористов в Сирии

    Корреспондент НТВ наблюдал за запуском ракет по позициям террористов в Сирии

      В 10:11 утра с подводной лодки «Великий Новгород», находящейся в Средиземном море, выпустили крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков.

      За запуском «Калибров» с подводной лодки «Великий Новгород» в режиме реального времени наблюдал специальный корреспондент НТВ Михаил Чебоненко. Он находился на одном из кораблей оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.

      Корабль «Пытливый», с которого корреспондент НТВ следил за операцией, оснащен всем необходимым, чтобы наносить удары по боевикам. Но сегодня его роль была наблюдательной.

      Внезапным ракетным ударом были уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских в зоне декэскалации «Идлиб». Данными объективного контроля подтверждено поражение целей.

      Подробности — в репортаже.

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