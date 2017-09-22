Корреспондент НТВ наблюдал за запуском ракет по позициям террористов в Сирии

В 10:11 утра с подводной лодки «Великий Новгород», находящейся в Средиземном море, выпустили крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков.
За запуском «Калибров» с подводной лодки «Великий Новгород» в режиме реального времени наблюдал специальный корреспондент НТВ Михаил Чебоненко. Он находился на одном из кораблей оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.
Корабль «Пытливый», с которого корреспондент НТВ следил за операцией, оснащен всем необходимым, чтобы наносить удары по боевикам. Но сегодня его роль была наблюдательной.
Внезапным ракетным ударом были уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских в зоне декэскалации «Идлиб». Данными объективного контроля подтверждено поражение целей.
Подробности — в репортаже.
Корабль «Пытливый», с которого корреспондент НТВ следил за операцией, оснащен всем необходимым, чтобы наносить удары по боевикам. Но сегодня его роль была наблюдательной.
Внезапным ракетным ударом были уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских в зоне декэскалации «Идлиб». Данными объективного контроля подтверждено поражение целей.
Подробности — в репортаже.
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