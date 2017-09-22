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    Лавров и глава МИД Сирии пошутили над американскими деньгами

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    Лавров и глава МИД Сирии пошутили над американскими деньгами

    Лавров и глава МИД Сирии пошутили над американскими деньгами

    Главы внешнеполитических ведомств РФ и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обсудили ситуацию в САР.

    В ходе встречи Муаллем выразил радость в связи с тем, что сотрудничество с Россией «начинает приносить плоды». По его словам, сирийский народ все более убеждается в скором окончании кризиса.

    Валид Муаллем: «Но американцы все еще не меняют свой подход. В Дейр-эз-Зоре они пытаются помешать продвижению нашей армии против ИГИЛ (группировка запрещена в РФ)».

    По словам сирийского министра, встреча по ситуации в САР, прошедшая в середине сентября в Астане, была успешной, передает ТАСС.

    Валид Муаллем: «Это достижение очень важно, но вопрос все еще в том, готовы ли американцы отдать должное России».

    В ответ на это Лавров с иронией заметил: «Деньгами или как?». «Вам не нужны их деньги», — с улыбкой ответил Муаллем.

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