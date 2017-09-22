Критики отметили стильные наряды Клуни, Макрон и Захаровой на Генассамблее ООН

На главном дипломатическом событии года — Генассамблее ООН — присутствуют десятки женщин из разных стран мира.
Женщины — политики и дипломаты приехали в Нью-Йорк, чтобы говорить на самые серьезные и острые темы. С трибуны Генассамблеи выступили лидеры Британии, Дании, Чили, Бангладеш и других стран. Приехали премьер Индонезии и глава МИД Швеции, в этом году они удостоены специальной награды ООН за вклад в продвижение гендерного равноправия.
Новый генсек ООН Антониу Гутерреш, вступая в должность, пообещал, что к концу первого срока женщины будут составлять половину высших руководителей организации. Сейчас он активно продвигает дам по линии послов ООН. Недавно принял в штаб-квартире организации Анжелину Джоли. Актриса и режиссер известна своей борьбой за права человека в странах третьего мира и сейчас планирует новую миссию.
Еще одна правозащитница — Амаль Клуни — всего три месяца назад стала мамой близнецов и уже работает в ООН. С прошлого года она добивалась начала международного расследования преступлений ИГИЛ и теперь празднует триумф.
Амаль Клуни, правозащитница: «Совет Безопасности ООН, в который входят самые влиятельные страны мира, наконец пришел к общему мнению и открыто заявил террористам ИГИЛ: если вы устраиваете геноцид, нарушаете права человека и совершаете военные преступления, вы будете наказаны, вас ждет суд. Конечно, это только начало. Но это большой день для всех, кто пострадал от рук террористов, это сигнал, что их голоса будут услышаны и правосудие восторжествует».
Конечно, на полях Генассамблеи проходит столько светских завтраков и вечеров, что порой складывается ощущение, что дипломатический бал правят именно женщины. На одном из таких раутов выступила Меланья Трамп, правда, ее эффектную речь затмило яркое платье.
Посоперничать в яркости нарядов с миссис Трамп могли разве что представительницы Африканского континента. Многие дамы предпочли скучным костюмам колоритные национальные одежды. Постпред Америки в ООН Никки Хейли решила не экспериментировать и выбрала приглушенный серый образ. Клуни рискнула примерить костюм морковного цвета, компенсировав его яркость сдержанным кроем в стиле ретро. Но лучше всех с задачей, по мнению модных критиков, справились первая леди Франции Брижит Макрон и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, им удалось совместить деловой стиль и при этом не выглядеть скучно.
Новый генсек ООН Антониу Гутерреш, вступая в должность, пообещал, что к концу первого срока женщины будут составлять половину высших руководителей организации. Сейчас он активно продвигает дам по линии послов ООН. Недавно принял в штаб-квартире организации Анжелину Джоли. Актриса и режиссер известна своей борьбой за права человека в странах третьего мира и сейчас планирует новую миссию.
Еще одна правозащитница — Амаль Клуни — всего три месяца назад стала мамой близнецов и уже работает в ООН. С прошлого года она добивалась начала международного расследования преступлений ИГИЛ и теперь празднует триумф.
Амаль Клуни, правозащитница: «Совет Безопасности ООН, в который входят самые влиятельные страны мира, наконец пришел к общему мнению и открыто заявил террористам ИГИЛ: если вы устраиваете геноцид, нарушаете права человека и совершаете военные преступления, вы будете наказаны, вас ждет суд. Конечно, это только начало. Но это большой день для всех, кто пострадал от рук террористов, это сигнал, что их голоса будут услышаны и правосудие восторжествует».
Конечно, на полях Генассамблеи проходит столько светских завтраков и вечеров, что порой складывается ощущение, что дипломатический бал правят именно женщины. На одном из таких раутов выступила Меланья Трамп, правда, ее эффектную речь затмило яркое платье.
Посоперничать в яркости нарядов с миссис Трамп могли разве что представительницы Африканского континента. Многие дамы предпочли скучным костюмам колоритные национальные одежды. Постпред Америки в ООН Никки Хейли решила не экспериментировать и выбрала приглушенный серый образ. Клуни рискнула примерить костюм морковного цвета, компенсировав его яркость сдержанным кроем в стиле ретро. Но лучше всех с задачей, по мнению модных критиков, справились первая леди Франции Брижит Макрон и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, им удалось совместить деловой стиль и при этом не выглядеть скучно.
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