Путин раскритиковал организацию общественного транспорта в регионах

Владимир Путин в Ульяновске осмотрел новейшие образцы экономичного и экологически чистого пассажирского транспорта, после чего провел президиум Госсовета по развитию пассажирских перевозок.

Открывая президиум Госсовета, Путин расставил приоритеты. Первое — это безопасность. Пока износ транспорта только растет, а техническая модернизация давно назрела. Второе — охват, то есть развитие еще и сельских перевозок. Третье — массовость. Ведь пассажирский транспорт — тема, которая касается каждого.



В числе главных проблем президент назвал несогласованность, из-за которой в одних районах маршруты дублируют друг друга, зато в другие ни на чем не доедешь.



Владимир Путин, президент РФ: «Необходимо стратегическое видение того, как будут развиваться пассажирские перевозки в нашей стране в перспективе, — на среднесрочную и более отдаленную перспективу, какие тенденции, в том числе мировые, формируются в этом сегменте и будут определять развитие общественного транспорта на ближайшие 10–15 лет. Прежде всего имею в виду освоение более экологичных и экономически выгодных технологий, использование новых источников энергии и распространение беспилотных транспортных средств. Сегодня мы видели очень хорошие образцы, надо только, чтобы их было побольше, чтобы они реально внедрялись в практическую жизнь, чтобы люди пользовались ими».



Но ни плавность хода, ни мягкие сиденья новых маршруток и пригородных автобусов не могут пока компенсировать качество российских дорог. Это тормозит не только развитие пассажирских перевозок — от этого буксует вся российская экономика.



Владимир Путин: «Нужно создать современную удобную инфраструктуру, убрать „узкие места“, которые существовали десятилетиями. Так, как мы это сделали с достройкой крупных мостовых переходов, мостов, строительство которых было начато еще в советское время, а потом остановлено, брошено. Двадцать два моста мы достроили в свое время. Один из них здесь, в Ульяновске, — самый большой мост, самый длинный по протяженности мост в России».



Президентский мост в Ульяновске — один из тех мостов, которые не просто связывают два берега реки. В глобальном масштабе такие сооружения — звенья длинной евразийской цепи, состоящей из мостов, дорог, путепроводов, построенных за два последних десятилетия, чтобы укрепить как внутренние, так и внешние связи России.



Скорость передвижения по российским городам — еще один приоритет, который больше не станут игнорировать при планировании новых дорог. И здесь на помощь инженерам должны прийти цифровые технологии. Обновлять подвижной состав чиновники предложили за счет утилизационного сбора.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.