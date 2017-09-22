Мэрия Москвы огласит адреса стартовых площадок реновации 26 сентября

Столичная мэрия опубликует список районов, в которых начнется реализация программы реновации, на следующей неделе.
Перечень будет обнародован во вторник, 26 сентября, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы опубликуем список во вторник».
Ранее сообщалось, что первые реновационные стройки будут в тех районах, где жители подавляющим большинством поддержали снос старых домов, — это Тушино и Солнцево.
По данным столичных властей, программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее в общей сложности вошли 5144 жилых дома.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы опубликуем список во вторник».
Ранее сообщалось, что первые реновационные стройки будут в тех районах, где жители подавляющим большинством поддержали снос старых домов, — это Тушино и Солнцево.
По данным столичных властей, программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее в общей сложности вошли 5144 жилых дома.
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