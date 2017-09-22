Запечатлеть один день: петербургские фотографы участвуют во всероссийской акции

Сегодня спустя 30 лет после первого проекта фотографы вновь вышли на улицы России, чтобы привычные глазу и порой рутинные вещи снять с необычного ракурса.

Во всероссийской акции участвует и Петербург. Пейзажи, портреты или фотозарисовки только приветствуются. Организаторы просят участников обращать внимание на знаковые моменты, характерные лишь для своего региона. На поиски фотохудожники отправились на заводы, в роддома, общественный транспорт и, конечно, в центр.



Например, фотограф Юрий Молодковец фиксировал один день из жизни работников Эрмитажа. И совершенно случайно мимо него на мотоцикле пронесся император Пётр I. И тем самым подарив еще несколько необычных снимков. А другой фотохудожник Михаил Борисов занимается портретами кондукторов в петербургском транспорте.



У фотографов будет еще три дня, чтобы выбрать и отправить организаторам несколько наиболее удачных своих снимков. А к концу года выйдет альбом с лучшими фотографиями России и Петербурга.